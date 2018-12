Erlanger Erkenntnisse rund ums Weihnachtslied "Stille Nacht"

Ursprünglich katholisches Lied wurde in 300 Sprachen übersetzt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Was gehört hierzulande zu Weihnachten? Für viele Menschen dürfte das der Weihnachtsbaum, die Weihnachtsgans und das Lied "Stille Nacht" sein. 200 Jahre wird das weltbekannteste Weihnachtslied in diesen Tagen alt. In mehr als 300 Sprachen ist das ursprünglich katholische Lied übersetzt worden. Der Erlanger Theologe und Kirchenmusikprofessor Konrad Klek hat die Entstehung, Verbreitung, den Aufbau, die musikalische Verarbeitung und den Umgang des weihnachtlichen Evergreens untersucht.

Text und Noten des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ hängen in einer Kopie an der Wand der "Stille-Nacht-Kapelle". © Matthias Röder/dpa



Text und Noten des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ hängen in einer Kopie an der Wand der "Stille-Nacht-Kapelle". Foto: Matthias Röder/dpa



Entgegen einiger Ursprungslegenden liegen Dichtung und Vertonung zwei Jahre auseinander. Der junge Priester Joseph Mohr (1792—1848) hat den Text in Mariapfarr (im Süden des Erzstifts Salzburg) gedichtet und möglicherweise mit einer eigenen Melodie am Heiligen Abend 1816 dort gesungen. Nach seiner Versetzung nach Oberndorf bittet er seinen Musikerfreund, den Lehrer-Organist Franz Xaver Gruber (1787-1863) an Weihnachten 1818 darum einen zweistimmigen Liedsatz daraus zu machen, der nach der Christmette der Gemeinde als extra "Zugabe" vor der Weihnachtskrippe von Pfarrer und Organist mit Gitarrenbegleitung gesungen wird.

Das ist bei der Gemeinde gut angekommen. Das Lied "Stille Nacht" breitet sich bald im Salzburger Land und in Tirol aus. Seinen Siegeszug um die ganze Welt tritt das Lied jedoch erst ein paar Jahre später in der Messestadt Leipzig zur Neujahrsmesse 1831/32 durch die Geschwister Strasser aus dem Zillertal an. Die erregen mit Jodeln und alpenländischen Volksliedern bei einem öffentlichen Konzert im Saal eines renommierten Leipziger Hotels mehr Aufmerksamkeit als mit ihrem Kerngeschäft, dem Verkauf von Handschuhen und Unterwäsche. Kundenfreundlich und gefühlvoll muss das Ganze klingen, also werden nur drei der ursprünglich sechs Strophen gesungen.

Gebräuchlich sind davon heute meist drei Strophen, die – egal ob in katholischen oder evangelischen Kirchen - in der Reihenfolge von Strophe 1 - 6 - 2 gesungen werden.

Der Erlanger Theologe und Kirchenmusikprofessor Konrad Klek räumt in seinen Veröffentlichungen (u.a. "Stille Nacht!" In der Zeitschrift "Cardo", Heft 16 und "200 Jahre Stille Nacht" im "Forum Kirchenmusik 6") mit dem "Lieblings-Hassobjekt" der Luther-Renaissance auf. Hier wurde "der holde Knabe im lockigen Haar" als kitschig etikettiert. Falsch, befindet Klek: "Die Locken sind nämlich von der AT-Gestalt Samson her ein Symbol göttlicher Macht und Kraft, . . . namentlich bei Weihnachtsbildern im Salzburger Land . . . mit einem goldenen Jesu-Lockenkopf schon aus romanischer Zeit."

Klek schlägt vor, zum 200-Jahr-Jubiläum 2018 das ganze Lied zu singen, da dies sowohl in der dramaturgischen Steigerung als auch aus theologischer Sicht Sinn mache. Mit seinem ursprünglichen Text erfahre das Lied brisante Aktualität. Klek sieht das Lied — entgegen seiner "Affirmation zur bürgerlichen Familien-Idylle" — als "Welt-Friedenslied".

Das zeige auch die ursprünglich dritte Strophe "Stille Nacht!Heil´ge Nacht!/ Die der Welt Heil gebracht;/ Aus des Himmels goldenen Höh´n,/ Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n:/ Jesum in Menschengestalt!".

Am Heiligen Abend 1914 hat sich in Flandern das Friedenswunder ereignet, als es einen spontanen Waffenstillstand zwischen Deutschen und Engländern gab, ausgelöst durch das Singen von Weihnachtsliedern, wobei natürlich auch "Stille Nacht" erklang. Weihnachtsbäumchen wurden auf die Ränder der Gräben an der Flandern-Front gestellt: "We are not shooting today", rufen die Deutschen den Engländern zu und feiern mit dem Feind friedlich im "Niemandsland". Als "Christmas truce" geht das in England in die bis heute "lebendige Erinnerungskultur" ein. Klek meint dazu, "dass das nur als Torso bekannte Lied seine vierte Strophe sozusagen inkognito voll zur Geltung brachte".

Darin heißt es: "Stille Nacht! Heil´ge Nacht!/Wo sich heut alle Macht/Väterlicher Liebe ergoss/Und als Bruder huldvoll umschloss/Jesus die Völker der Welt!/".

Noch deutlicher wird dies in der fünften Strophe: "Stille Nacht! Heil´ge Nacht!/ Lange schon uns bedacht,/Als der Herr vom Grimme befreit,/In der Väter urgrauer Zeit,/Aller Welt Schonung verhieß!"

Klek bezeichnet "Aller Welt" als Pointe: "Gottes Gnadenfülle kennt keine ethischen Prioritäten, keine Bewährungsproben für Völker in der Geschichte und kalkuliert auch nicht mit Vorleistungen beim einzelnen Menschen."

Vielleicht werden in Erlangen anlässlich des 200-jährigen "Stille-Nacht"-Jubiläums in manchen Gemeinden Liedzettel mit der sechs-strophigen Fassung verteilt. Der textliche Stropheninhalt gibt für jeden Prediger mehr als genug weihnachtlichen und vor allem interessanten Interpretationsinhalt ab.

SABINE KREIMENDAHL