Erlanger Faschingszug: Bester Wagen prämiert

"Gemeinsam" ist die beste Idee: Themenwagen des THW kam an - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Das Erlanger THW hat nach Meinung der strengen Jury der Brucker Gaßhenker den einfallsreichsten Themenwagen beim Brucker Faschingsumzug gehabt. 100 Liter Kitzmann-Bier sind der verdiente Lohn gewesen.

Der Themenwagen des Erlanger THW ist von der strengen Jury als beste Idee beim Brucker Faschingsumzug gekürt worden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Themenwagen des Erlanger THW ist von der strengen Jury als beste Idee beim Brucker Faschingsumzug gekürt worden. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die gute Zusammenarbeit zwischen der Erlanger Feuerwehr und dem Erlanger THW ist schon sprichwörtlich, aber durchaus nicht normal in der Republik. Anderswo gibt es da schon mal Konkurrenzdenken. In der Hugenottenstadt werden die ehrenamtlichen Helfer aber gerne von der Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. So waren sie erst kürzlich mit im Einsatz, als es in der Hauptstraße brannte und es galt, das betroffene Gebäude abzustützen.

Mächtige Badenixen

Diese gute Zusammenarbeit haben die Helfer auf ihrem Faschingswagen thematisiert, haben ein Feuerwehrplakat aufgehängt, Schlauch und Spritze um den Wagen gewickelt, aber natürlich auch für sich selbst und den Tag der Offenen Tür Werbung gemacht. "Gemeinsam für Erlangen" prangte zudem auf einem großen Plakat. Das war es der Gaßhenker-Jury wert, dem Erlanger THW den ersten Preis zuzusprechen.

Zweite wurden die Erlanger Stadtwerke. Sie freuen sich über das neue Westbad, hatten mächtige Badenixen geformt, Badewäsche aufgehängt und darunter geschrieben: "Zwei Jahr‘ drängt alles sich im Röthel – doch halt dich fest, jetzt geht’s ins West". Der Lohn für diese Idee waren 50 Liter Kitzmannbier.

Eine Ritterburg hatten die Alterlanger Kerwasburschen aus ihrem Wagen gemacht und von dort droben die Kamellen in die Menge geworfen. Sie bekamen als Dritte einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro. Die Prämierungen fanden während der After-Zug-Party in der Eichendorffschule statt.

Gaßhenker-Zugleiter Philipp Möhring und seine Mitstreiter hatten es sich nicht einfach gemacht mit der Prämierung der besten Ideen. Denn es hatte zahlreiche einfallsreiche Wagen in dem beeindruckenden Gaudiwurm und damit auch mehrere potenzielle Sieger gegeben. Ganz knapp an einem Preis vorbei geschrammt ist auch die Erlanger Wasserwacht, der es gegen den Strich geht, dass es das ganze Jahr über Lebkuchen zu kaufen gibt.

kds