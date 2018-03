Erlanger Feier endet mit Faustschlägen gegen Gastgeber

Hochalkoholisierter Partygast geriet in Rage und demolierte Wohnung - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Am Donnerstagnachmittag wurde in Erlangen ein 49-Jähriger auf einer privaten Feier so wütend, dass er auf das gastgebende Ehepaar losging. Auch danach schafften es die Anwesenden nicht, den alkoholisierten Mann zu beruhigen.

Gewaltsam endete am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr eine private Feier in Erlangen, als ein 49-Jähriger das gastgebende Ehepaar anging. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Mann so in Rage, dass er dem Paar Faustschläge ins Gesicht versetzte, wobei diese leichte Verletzungen erlitten.

Im Anschluss gelang es weiteren Gästen nicht, den Tatverdächtigen zu beruhigen. Er beschädigte Mobiliar der Privatwohnung, darunter den Küchentisch und eine Wand im angrenzenden Flur. Als die Anwesenden die Erlanger Polizei informierten, fanden diese den renitenten Partygast wenig später an seiner Wohnung vor.

Ein Alkoholtest ergab knapp 3,1 Promille in seinem Blut und damit einen erheblichen Alkoholeinfluss. Die Beamten leiteten gegen den 49-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Der Erlanger verursachte einen Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

