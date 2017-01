Erlanger feierte 102. Geburtstag an Silvester

Rudolf Pietsch verlebte Festtag mit Freunden im Wohnstift Rathsberg - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Rudolf Pietsch hat am Silvestertag seinen 102. Geburtstag bei guter Gesundheit mit Freunden und Verwandten in seiner Wohnung im Wohnstift Rathsberg gefeiert.

Immer zu Scherzen aufgelegt ist Rudolf Pietsch (2.v.l.), dem auch seine Kinder Siegfried Pietsch und Hannelore Merkel (r.) sowie Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek und Schwiegertochter Silvia (2.v.r.) zum 102. Geburtstag gratulierten. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Pietsch war Polizist in Erlangen und hat sich noch bis vor kurzem in seiner Wohnung im Angergebiet selbst versorgt, ist sogar mit dem Linienbus zu seinem Lieblingsmetzger nach Bruck gefahren. Nun aber lebt er im Wohnstift und fühlt sich dort ganz offensichtlich pudelwohl, obwohl ein kürzlicher Sturz ihn ein wenig in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt.

Zum Gratulieren war neben Freunden und Bekannten und der großen Verwandtschaft mit den Kindern Siegfried Pietsch und Hannelore Merkel sowie der Schwiegertochter Silvia Pietsch in Vertretung des Oberbürgermeisters auch die CSU-Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek gekommen.

Als Vertreter des FSV Bruck, dessen ältestes Mitglied und langjähriges Ehrenmitglied Pietsch ist, gratulierten Heinrich Schmitt vom Ältestenrat und die Abteilungsleiterin Kegeln, Regina Winkler. Für seinen FSV, der mit 100 Jahren jünger ist als sein ältestes Mitglied, hat das Geburtstagskind lange Fußball gespielt.

Ohnehin war Rudolf Pietsch sportlich äußerst erfolgreich, ist unter anderem bayerischer Polizeimeister in der Leichtathletik gewesen und hat bis zu seinem 80. Lebensjahr beim TV1848 Faustball gespielt.

Zudem ist er ein großer Motorsportfan. Darum hatte Rudolf Pietsch einst auch den Polizei-Motorsport-Club mit begründet.

KLAUS-DIETER SCHREITER