Erlanger Fest für Kirchner-Figuren

ERLANGEN - Ein Tag im Grünen mit Führungen, Musik und vielen Aktionen, ein Tag zu Ehren eines Künstlers: Am Sonntag, 10. September, findet von 11 bis 17 Uhr ein "Picknick mit Kirchner" im Skulpturengarten am Burgberg statt.

Imposant: Figur aus dem Kirchner-Garten Foto: Harald Sippel



"Alle, die bislang mit mir hier waren, finden den Skulpturengarten toll. Sie spüren sofort, wie wichtig er für die Stadt ist." Laura Capalbo gehört zur jungen Generation der Kunstvermittler. Selbst wenn der Künstler, dessen Werke hier zu sehen sind, wohl selten auf dem Stundenplan der Universitäten steht: Die Mitarbeiterin des Kunstpalais, die früher in Köln zu Hause war, hat sofort das besondere Flair dieses Orts verspürt, als sie das erste Mal den Burgberg hinauf stieg. Eine Erfahrung, die alle ihre Kollegen machen, wenn sie den Heinrich-Kirchner-Skulpturengarten für sich entdecken.

Mit 17 großformatigen Bronzeplastiken ist der Garten am Südhang des Erlanger Burgbergs als einziger Skulpturengarten seiner Art dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet: dem Bildhauer Heinrich Kirchner, der 1902 in Erlangen geboren wurde und 1984 im Chiemgau verstarb. Das Grab mit einem seiner typischen Arbeiten befindet sich übrigens auf der Insel Frauenchiemsee.

Der Skulpturengarten wurde 1982 in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Die Erlanger Nachrichten schwärmten damals in ihrer Berichterstattung vom "einzigen lebenden Erlanger Künstler von internationaler Bedeutung". Immerhin war Kirchner international bekannt und 1959 Teilnehmer der "documenta II" in Kassel.

Hier ist ein Teil seines Hauptwerks versammelt. Immer wieder reflektierte Kirchner in seinen künstlerischen Arbeiten den modernen Menschen in der Gesellschaft, arbeitete nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges an einem neuen Menschenbild insbesondere auch im christlich-religiösen Kontext – und plädierte für ein Miteinander von Mensch und Natur.

Seit 2012 ist die Stadt auch Eigentümerin des kompletten Geländes. Zur Erinnerung: Im Jahr 1972 wollte ein Bauträger die grüne Oase mit einer Terrassenwohnanlage zubauen. Die Stadt hatte damals daraufhin das 9000 Quadratmeter große Gebiet selbst erworben und zudem von der Siemens AG einen fast ebenso großen Garten für 60 Jahre zur unentgeltlichen Nutzung erhalten. Daraus entstand 1982 der Skulpturengarten. Vor fünf Jahren folgte dann die Schenkung der Siemens AG an die Kommune.

Am kommenden Sonntag wird das 35-jährige Bestehen des Skulpturenparks unter dem Motto "Picknick mit Kirchner" von 11 bis 17 Uhr gefeiert. "Decken, Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden, es gibt aber auch einen Bratwurst- und einen Eisstand", erklärt Capalbo. Für die Gäste spielt die "Groovemaker BigBand" der Sing- und Musikschule auf (12.30—13.15 und 14—14.45 Uhr).

Impression von der Eröffnung, die zum 80. Geburtstag Kirchners stattfand. Foto: Foto: Stümpel/Stadtarchiv



Gleich mehrere Rundgänge auf den Spuren Kirchners werden am Sonntag angeboten. Ab 13 und ab 14.30 Uhr finden Führungen entlang der Skulpturen zur Kunst mit Gisela Türk-Pereira statt. Die Schauspielerin Lea Schmocker bietet jeweils ab 13.45 und 15.15 Uhr den lyrischen Spaziergang "VOMVOM ZUMZUM" mit passenden Gedichten an.

Im Gartenhäuschen im östlichen Teil des Areals ist eine Ausstellung mit Kleinplastiken Kirchners und ein Videofilm zu sehen. Laura Capalbo vom Kunstpalais moderiert ab 16 Uhr ein Expertengespräch über den Künstler und zur Entstehung des Gartens. Mit dabei sind Alt-Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg, Hannelore Heil-Vestner vom "Initiativkreis Heinrich Kirchner" sowie der Künstler und ehemalige Kirchner-Meisterschüler Jürgen Hochmuth.

Kinder können mit Hilfe einer Schnitzeljagd und eines Fragebogens den Skulpturengarten erkunden und zudem noch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Außerdem bietet die Jugendkunstschule Bastel- und Mal-Aktionen an.

In den vergangenen Wochen wurden zudem die Wege, Treppen und Geländer erneuert. Es ist also alles für ein stimmungsvolles und informatives "Picknick mit Kirchner" vorbereitet — nun muss am Sonntag nur noch das Wetter mitspielen.

