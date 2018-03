Auf dem Bohlenplatz fand im Rahmen des Erlanger Frühlings dieses Jahr zum ersten Mal ein "Foodtruck Frühling" statt. Liegestühle, Tische und Bänke standen zwar wegen des ungemütlichen Wetters verwaist da, das neue Angebot kam insgesamt aber trotzdem gut an: Dass hier Potenzial liegt, zeigte sich an den Menschenschlangen, die sich an den Trucks bildeten, um Burritos, Hamburger, Donuts oder Cake Pops zu erstehen. © Edgar Pfrogner