Erlanger Fotolabor entwickelt für Analog-Liebhaber

Aber bitte ohne Smartphone, Teil II: Siegrid Schuster und ihr Frankenlabor - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Fotos, Adressbuch, Nachrichten, Telefon, Notizblock und Stift. Alles, was man früher unterwegs vermissen konnte, hat man nun immer dabei: im Smartphone. Es sah so aus, als würde das Digitale das Analoge verdrängen. Nicht so bei Siegrid Schuster. Sie liebt analoge Fotografie.

Bei der Arbeit: Siegrid und Dominic Schuster. Foto: Horst Linke



Fotografieren, sagt Siegrid Schuster, ist "wie in den Urlaub fahren und sich etwas schönes Gönnen". Damit meinst sie nicht das "Herumgeknipste" mit dem Smartphone. Siegrid Schuster redet über analoge Fotografie. Also über eine Kamera mit Film.

Viele gibt es davon nicht mehr, die meisten sind auf eine Digitalkamera umgestiegen oder nehmen jetzt einfach ihr Smartphone, um zahllose Bilder zu schießen. Ganz nach dem Motto: Irgendeines wird schon passen.

Bei Analogfotografie ist das anders. "Man muss sich Motive gezielt suchen, das Licht muss passen, der Winkel", sagt Siegrid Schuster. Das Bild soll eine Geschichte erzählen, "damit der Betrachter davor stehen bleibt und hinein geht". Jeder Schritt muss wohl überlegt sein, schließlich kann man mit einem Film nur eine begrenzte Anzahl an Aufnahmen machen. "Die Bilder im Nachhinein zu bearbeiten, geht erst einmal auch nicht."

Und trotzdem gibt es immer noch einen, wenn auch kleinen Teil an Fotografen, die analog lieben. Viele von ihnen kommen in Erlangen zu Siegrid Schuster, die in ihrem Fotolabor "Frankenlabor" Filme entwickelt und besondere Bilder druckt. Seit 25 Jahren führt sie das Geschäft, das am Groß-von-Trockau-Platz bereits 1975 eröffnet hat.

Seither hat sich einiges verändert. "Früher war das eine Riesenmaschine, das Entwickeln hat zwölf Minuten gedauert. Jetzt dauert es vier Minuten", sagt Siegrid Schuster. Den Diafilm sichtet sie selbst, den Rest erledigt ein Laser-Belichter. Man kann bei ihr aber auch Farb-, Schwarz-Weiß- oder Digitalfotos hochwertig entwickeln lassen. "Das wird alles hier gemacht und nicht in einem Groß-Labor." Deswegen geht es praktisch auch von heute auf morgen.

"Es gibt immer weniger Labore", sagt die 57-jährige Foto-Laborantin. Ihren Beruf kann man heute gar nicht mehr lernen. Und selbst die Ausbildung ihres Sohnes Dominic Schuster ist mittlerweile verschwunden. Der 35-Jährige hat Foto- und Medienlaborant gelernt, jetzt führt er zusammen mit seiner Mutter das kleine Erlanger Familien-Unternehmen.

Die Kunden sind aber keine verschrobenen Traditionalisten, sondern Liebhaber der Fotografie. "Es kommen auch viele Studenten und immer mehr junge Menschen, die Wert auf Qualität legen", sagt Siegrid Schuster. Sie zahlen für einen normalen Abzug rund 30 Cent, haben allerdings viele weitere Möglichkeiten, ihre Bilder drucken zu lassen.

"Fotografien müssen zum Anfassen sein, zum Erleben und Spüren." Deshalb beraten die Schusters ihre Kunden auch, welches Papier, welcher Rahmen, welches Glas am besten zum Foto passt. "Wir können sogar auf eine Lkw-Plane drucken." Wer möchte, bekommt das analoge Foto auch in digitaler Form zurück.

"Man erkennt an der Bildtiefe und der Körnung, was es ist. Digitale Fotos sind quietschiger und dadurch fern der Realität", sagt Siegrid Schuster. Sie selbst fotografiert auch mit einer Analogkamera, "wenn ich die Muße dazu habe". Dann ist es für sie fast wie ein entspannter Urlaub.

