Erlanger Frauen-Club mit neuem Programm

Am 15. September startet das vielseitige Herbstangebot - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der „Club vielseitig interessierter Frauen“ startet am 15. September sein neues Herbstprogramm.

Auch neue Bücher werden empfohlen (Symbolbild). Foto: NN



So wirft die Kunsthistorikerin Angela Lodes unter anderem einen Blick nach Nürnberg ins 14. Jahrhundert (22. September). Studiendirektor Peter Rex nimmt die Besucher am 29. September mit auf eine Reise mit dem Wohnmobil nach Marokko. Der Dermatologe Andreas Maronna befasst sich am 13. Oktober mit dem größten menschlichen Sinnesorgan, der Haut, die aber auch Spiegel von Körper und Seele ist.

„Meinten Sie vielleicht, wir sollten einen Mann nehmen? Davor behüt’ uns Gott.“ So ist der Vortrag der Historikerin Nadja Bennewitz am 20. Oktober über die Äbtissin Caritas Pirckheimer im Dialog mit der Reformation betitelt. Über den Zusammenhang von Musik und Mathematik referiert am 27. Oktober Professor Jörg Krämer, Soloflötist der Staatsphilharmonie Nürnberg.

Zu einem unterhaltsamen Vormittag mit „Reden aus dem Bauch“ sowie mit Zauber und Magie lädt der Club am 10. November ein. Die Kunsthistorikerin Katja Boampong-Brummer erläutert in ihrem Vortrag (17. November) die Beziehung von Kunst zu Natur und Technik.

Die Inhaberin der Literarischen Buchhandlung, Ilse Wierny, stellt am 24. November Neuerscheinungen, Geschenkanregungen und Lieblingsbücher vor. Am 1. Dezember zeichnet Doris-Maria Vittinghoff, Leiterin des Siemens MedArchivs und des MedMuseums ein Porträt des bedeutenden Erlanger Bürgers Max Gebbert.

Am 15. Dezember feiert der Club sein 30-jähriges Bestehen unter anderem mit einem heiteren Vortrag des Kabarettisten Klaus Karl-Kraus.

Ergänzt wird das Programm mit einer Vier-Tages-Fahrt nach Magdeburg und die Altmark sowie einer Führung durch die Landesausstellung Karl IV. im GNM Nürnberg und nach Lauf a. d. Pegnitz.

Informationen unter www.club-vielseitig-interessierter-frauen-erlangen.de

en