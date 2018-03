"Erlanger Frühling" im tiefsten Winter

Verkaufsoffener Sonntag war wenig frühlingshaft, aber dennoch ein Besuchermagnet - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Sonne und Wärme beim Erlanger Frühling? Das war einmal. Dieses Jahr waren Schneegraupel und Kälte angesagt. Vom Stadtbummel abhalten ließen sich davon noch längst nicht alle.

Winterklamotten noch mal raus - und dann ging es in die Innenstadt zum Erlanger Frühling, der sich wenig frühlingshaft gebärdete. © Edgar Pfrogner



Winterklamotten noch mal raus - und dann ging es in die Innenstadt zum Erlanger Frühling, der sich wenig frühlingshaft gebärdete. Foto: Edgar Pfrogner



Philip Schürlein ist beeindruckt. "Trotz des Wetters ist was los", konstatiert er zufrieden. Kein Vergleich zum Vorjahr zwar, als die Sonne schien und Temperaturen bis zu 20 Grad die Leute scharenweise in die Erlanger Innenstadt zogen. An seinem Stand auf dem Schlossplatz wirbt Philip Schürlein für Murnau, für das "blaue Land", das Künstler wie Gabriele Münter und Wassily Kandinsky einst zu ihrer Heimat machten, für den Staffelsee.

Zum zweiten Mal ist die Touristinformation der oberbayerischen Gemeinde beim Erlanger Frühling vertreten. Man steuere den Zielmarkt der Region Nürnberg/Fürth/Erlangen an, meint Schürlein, und zwar eben nicht mehr nur bei der Freizeitmesse in Nürnberg, sondern jetzt eben auch in der Hugenottenstadt. Die Leute seien interessiert, es gebe hier ein Radpublikum, das sich durchaus fürs Voralpenland begeistern lasse.

Bilderstrecke zum Thema Erlanger Food-Trucks feiern im Schneetreiben Premiere Auf dem Bohlenplatz fand im Rahmen des Erlanger Frühlings dieses Jahr zum ersten Mal ein "Foodtruck Frühling" statt. Liegestühle, Tische und Bänke standen zwar wegen des ungemütlichen Wetters verwaist da, das neue Angebot kam insgesamt aber trotzdem gut an.



Die Nachbarstände auf dem Markt- und dem Schlossplatz locken nicht ganz so weit in die Ferne. Die Schönheiten der Frankenalb und der Fränkischen Schweiz werden hier angepriesen. Oder auch Erlangen mit dem Dechsendorfer Weiher. Die Outdoor-Firma "Leinen los" von Thomas Mehl bietet hier Stand Up Paddling an. Und nun können sich auf dem Marktplatz bei ihm Freiwillige im Bogenschießen erproben. Mitarbeiter Stefan Schmidt gibt Instruktionen. "Nimm’ den Bogen locker in die linke Hand", sagt er.

Bilderstrecke zum Thema Schneetreiben machte Erlanger Frühling zum Erlanger Winter Sonne und Wärme beim Erlanger Frühling? Das war einmal. Dieses Jahr waren Schneegraupel und Kälte angesagt. Trotzdem fanden sich am verkaufsoffenen Sonntag einige Interessierte zum Bummel in der Innenstadt ein.



"Locker" — wenn das so einfach ginge. Bei der Kälte war so mancher, der nicht die Wärme eines Ladengeschäfts aufsuchte, jedenfalls nicht mehr richtig locker. Auf dem Bohlenplatz, wo zum ersten Mal ein "Foodtruck Frühling" stattfand, blieb die Hüpfburg eingerollt und die Liegestühle, Tische und Bänke standen verwaist da. Was aber nicht heißt, dass das neue Angebot insgesamt nicht ankam.

Im Gegenteil, dass hier Potenzial liegt, zeigte sich deutlich, denn an den Trucks bildeten sich Menschenschlangen, um Burritos, Hamburger, Donuts oder Cake Pops zu erstehen. Belohnt mit viel Zuspruch wurden auch werbewirksame Aktionen wie das Glücksrad der L’Osteria, wo so mancher versuchte, eine Pizza zu gewinnen.

Die Erlanger Kulturvereine auf dem Neustädter Kirchenplatz und die Feuerwehr auf dem Hugenottenplatz wiederum fanden zwar ebenfalls Zuspruch. Doch beim nächsten "Frühling" wird das Ganze bestimmt wieder mehr Spaß machen.

ek