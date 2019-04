Erlanger Frühling: Verkaufsoffener Sonntag am 7. April

Food Trucks am Bohlenplatz, Tourismusmesse am Marktplatz und Autoschau am Besiktas-Platz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zum 23. Mal findet am 7. April ein verkaufsoffener Sonntag der besonderen Art statt: der Erlanger Frühling. Unter anderem wird es wieder Food Trucks am Bohlenplatz geben, aber auch eine Tourismusmesse am Marktplatz sowie eine Autoschau am Besiktas-Platz. Auch der HC Erlangen ist dabei.

Am Sonntag wird es wieder voll in der Erlanger Innenstadt: Der verkaufsoffene Sonntag steht an. © Edgar Pfrogner



Am Sonntag wird es wieder voll in der Erlanger Innenstadt: Der verkaufsoffene Sonntag steht an. Foto: Edgar Pfrogner



Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der Innenstadt, der 2. Erlanger Food-Truck Frühling am Bohlenplatz, die Tourismusmesse am Marktplatz, ein Auftritts- und Aktionsprogramm am Platz der Vereine sowie die Autoschau am Besiktas-Platz werden wohl wieder zehntausende Besucher nach Erlangen locken.

Entlang der Erlanger Einkaufsmeile, den zahlreichen Plätzen und in den Seitengassen der Altstadt gibt es ein buntes Rahmenprogramm zu entdecken: kulinarische Köstlichkeiten, Musikveranstaltungen sowie Schnäppchen- und Sonderaktionen der Einzelhändler.

Bilderstrecke zum Thema Schneetreiben machte Erlanger Frühling zum Erlanger Winter Sonne und Wärme beim Erlanger Frühling? Das war einmal. Dieses Jahr waren Schneegraupel und Kälte angesagt. Trotzdem fanden sich am verkaufsoffenen Sonntag einige Interessierte zum Bummel in der Innenstadt ein.



Programmübergreifend ist die Aktion "Blaues Band" der Initiative LebenfindetAltstadt. Besucher folgen von der nördlichen Altstadt bis zum Bohlenplatz einem am Boden aufgemalten blauen Band und erhalten in den teilnehmenden Geschäften einen Stempel auf die dort ausgelegten Teilnahmekarten. Als Belohnung winkt eine der Überraschungstüten.

Tourismusmesse unter dem Motto "Fernweh ganz nah"

Ein Highlight wird die Tourismusmesse auf dem Marktplatz sein. Unter dem Motto "Fernweh ganz nah" präsentieren sich rund 40 Partner aus der Region wie Städte, Gemeinden, Landkreise, Fremdenverkehrsverbände und Dienstleister aus dem Freizeitbereich und geben Tipps zur regionalen Urlaubs- und Freizeitgestaltung.

Autogrammstunde mit dem HC Erlangen

Eine große Showbühne mit buntem Programm wie Kinderyoga, Mitmach-Tanzkurse und einer Autogrammstunde mit dem HC Erlangen gibt es hier auch. Begleitet wird das Programm von und durch das Tanzstudio Geist.

In der Wasserturmstraße gibt es wieder ein kleines, von den Einzelhändlern vor Ort organisiertes Straßenfest. Ausgewählte Food-Trucks sorgen für die nötige Verpflegung. Die ansässigen Geschäfte bieten zahlreiche Schnäppchen und Aktionsstände an. Organisator und Veranstalter ist wieder das City-Management Erlangen.

en