Erlanger Gewobau überzeugte den Stadtrat

Modell der künftigen Bebauung des Areals an der Forchheimer Straße vorgestellt - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Die Gewobau Erlangen erhält den Zuschlag. Mit dem Modell zur künftigen Bebauung des Areals an der Forchheimer Straße neben dem Wellerstadter Wasserkraftwerk überzeugte Gewobau-Geschäftsführer Gernot Küchler den Stadtrat.

Bürgermeister Andreas Galster ist mit dem Modell der Erlanger Gewobau zur Bebauung des Geländes an der Forchheimer Straße zufrieden. Der Stadtrat auch, denn der Beschluss für die Gewobau fiel einstimmig. © Foto: Dieter Köchel



Bürgermeister Andreas Galster ist mit dem Modell der Erlanger Gewobau zur Bebauung des Geländes an der Forchheimer Straße zufrieden. Der Stadtrat auch, denn der Beschluss für die Gewobau fiel einstimmig. Foto: Foto: Dieter Köchel



Insgesamt sollen hier rund 3600 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, 25 Prozent davon im sozialen Wohnungsbau, 55 Prozent als frei finanzierte Mietwohnungen und 20 Prozent als Wohneigentum. Es wird laut Küchler acht Wohnungstypen geben, die in der Größe zwischen 45 und 81 Quadratmetern und zwei bis vier Zimmern variieren.

Die Voraussetzungen für die Bebauung, wie sie im Vorfeld von der Stadt und dem Stadtrat vorgegeben worden sind, werden laut Küchler erfüllt. Im einzelnen sind die Barrierefreiheit, Niedrigenergie-Bauweise, eine attraktive Wohnumfeldgestaltung sowie ein nachhaltiges und ökologisch hochwertiges Bauen.

Das Modell sieht vor, im nördlichen Bereich des Grundstücks mit einem fünfstöckigen Bau zu beginnen, der nach Süden hin durch ein vier- , dann dreistöckiges Gebäude ergänzt wird und in sechs Reihenhäusern seinen Abschluss findet. Zur Staatsstraße, der Forchheimer Straße hin, sind die Wohnhäuser mit Laubengängen als Lärmschutz versehen.

Der geplante Mietermix aus jungen Singles, Familien mit Kindern und Senioren könnte noch um eine Tagespflege erweitert werden. Küchler sagte im Baiersdorfer Stadtrat, das Bayerische Rote Kreuz (BRK) habe ihm gegenüber Interesse bekundet, hier eine Tagespflege zu betreiben.

Der Diskussionsbedarf im Rat war nicht sehr hoch. Gleichwohl wollte Eva Erhardt-Odörfer (SPD) wissen, wie die Mieten aussehen werden. Die Sozialwohnungen würden in aller Regel einen Mietzins von 5,50 Euro je Quadratmeter haben, erläuterte Küchler.

Die Mieten im frei finanzierten Wohnungsbau freilich würden nicht oder kaum unter dem Erlanger Niveau liegen. Das bedeute, "unter zehn Euro je Quadratmeter werden Sie nichts bekommen. Das läuft eher auf elf bis zwölf Euro hin."

Wie es mit der Vergabe der Sozialwohnungen aussehe, fragte Dorothea Neubauer (CSU). Die obliegt laut Küchler dem Landratsamt. Die Kreisbehörde könne diese Aufgabe jedoch an die Stadt delegieren.

Angelika Lösel (FWG) und Erika Beyer (CSU) erkundigten sich nach der Maximalhöhe der Gebäude. Das fünfstöckige Haus, warf der Erlanger Stadtwerkechef Wolfgang Geus ein, werde mit etwa 20 Metern die Höhe des benachbarten Kraftwerkgebäudes erreichen.

Erika Beyer gefielen überdies die Reihenhäuser nicht: "Die schauen aus wie Hühnerställe", kritisierte sie. Küchler erklärte, das Modell sei von Architekten gemacht und Pultdächer auf Reihenhäusern zurzeit "state of the art", also durchaus üblich. Freilich würde sich die Gewobau auch hier nach den Wünschen der Stadt richten.

Bürgermeister Andreas Galster (CSU) resümierte, es handle sich hier um ein vernünftiges Konzept von zwei verlässlichen Partnern, der Gewobau und der Regnitzstromverwertung (RSV). "Herz, was willst Du mehr?!" Die stumme Antwort des Stadtrates war der einstimmige Beschluss, die Planungen für die Bebauung auf der Grundlage des vorgelegten Modells weiter voranzutreiben.

DIETER KÖCHEL