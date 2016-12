Erlanger Handballer an der Bastelschere

Bundesliga-Team des HC besuchte die Erlanger Kinderklinik — „Es war uns ein großes Anliegen“ - 21.12.2016 12:00 Uhr

ERLANGEN - Zum zweiten Mal vor Weihnachten haben die Handballspieler und Trainer des HC Erlangen die Kinder- und Jugendklinik (Prof. Wolfgang Rascher) des Universitätsklinikums Erlangen besucht.

16 Handballer aus dem Bundesliga-Team des HC Erlangen besuchten die Kinderklinik der Universität und bastelten mit den kleinen Patienten. © privat



Viele Patienten und Besucher der Kinderklinik des Uni-Klinikums Erlangen staunten nicht schlecht, als sie das Foyer in der Loschgestraße durchschritten: An Bänken und Tischen saßen dort insgesamt 16 auffallend große, in schwarze Trainingsanzüge gekleidete Männer – die meisten von ihnen mit Bastelscheren und Buntstiften in den Händen.

Was so ungewöhnlich aussah, war der Besuch der Mannschaft des Pro Handball Clubs Erlangen. Auch in diesem Jahr nahmen sich die Spieler und Trainer reichlich Zeit, um gemeinsam mit den kleinen Patienten zu basteln, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und auf Wunsch Autogramme zu geben.

„Es war uns wieder ein großes Anliegen, die Erlanger Kinderklinik zu besuchen“, erklärte Steffen Brandes, Leiter Medien und Kommunikation des HC Erlangen. „Wir wissen, woher wir kommen und wie sehr uns die Erlanger Kinder, Jugendlichen und deren Eltern unterstützen. Deshalb möchten wir heute versuchen, ein bisschen zurückzugeben.“

