Erlanger Handballer zerlegen Friedberg

Die U 23 des HCE gewinnt im Spitzenspiel der Handball-Bayernliga mit 30:12 - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Es sollte das erste von drei Spitzenspielen sein für die U 23 des HC Erlangen in der Handball-Bayernliga. Gut 300 Menschen und der lautstarke Kern der Supporters Crew waren am Samstagabend in die Hiersemannhalle gekommen. Nach 14 Minuten aber herrschte bereits Ernüchterung.

Nicht zu stoppen: Marwin Wunder (re.) und seine Teamkollegen vom HCE überrollten ihren Gegner. © Foto: Zink/Jüra



Vor kurzem, da stand Benjamin von Petersdorff wieder im Fußballtor. Seit Jahren schon nutzt der Torwart des TSV Friedberg in der handballfreien Winterzeit die Gelegenheit, um sich in einer anderen Abteilung des Vereins fit zu halten: Futsal statt Handball – „so groß sind die Unterschiede im Tor ja nicht“, sagte er der Augsburger Allgemeinen, zweimal wurde von Petersdorff gar zum besten Keeper der Futsal-Endrunde gewählt.

Am Samstag war von Petersdorff wieder ganz Handballer. Die Bayernliga-Rückrunde hat begonnen und Friedberg besitzt als Tabellendritter eine kleine Chance auf den Aufstieg. Doch sie hielt nicht viel länger als 15 Minuten, diese kleine Chance, dann hatte der Tabellenführer genug von Spielchen.

Als der HCE ernst machte, nahm ein monumentales Bayernliga-Unheil seinen Lauf, Erlangen wirkte wie ein Wirbelsturm, der übers Land zieht und alles mitreißt, alles umknickt, alles überschwemmt: 30:12 (16:6) stand es am Ende für Erlangen.

5:1 leuchtete es nach 14 Minuten von der Anzeigetafel, Gästetrainer Manuel Vilchez-Moreno nahm eine Auszeit. Es schien so, als wolle er in höchster Not alle Türen, alle Fenster, alle Kellereingänge vernageln. Doch den Sturm, der sich zusammenbraute, interessierte das hektische Klopfen und Hämmern wenig: Der HCE wurde immer überlegener. Anstatt von drei, nunja, nicht austrainierten Friedbergern, saßen auf Erlanger Seite noch einmal sieben Feldspieler bereit — einige mit dem Faustpfand, die Höllenqualen einer Vorbereitung unter Robert Andersson überlebt zu haben.

Eine massive Deckung, großes Tempo, starkes Umschaltspiel, eine famose Torhüterleistung, sowie eine Ladung Cleverness sorgten für einen so massiven Unterschied, als würde der Vater mit dem kleinen Bub im Garten ein wenig aufs Garagentor werfen. Der Vater dabei aber bierernst machen.

Anders ausgedrückt, von Erlangens Spielertrainer Tobias Wannenmacher: „Wenn wir eine ordentliche Deckung stellen und ins Tempospiel kommen, dann wird es für jeden Gegner schwer.“

Über 7:2, 10:5 ging es bis auf 15:5 (29. Minute) hinfort. Zwei Siebenmeter hatte Torwart Michael Haßferther entschärft, darüber hinaus mindestens ein Dutzend Würfe. Es tat gar nicht weh, dass Maximilian Lux zwei Strafwürfe auf der anderen Seite übers Tor setzte.

Vorne traf Erlangen, nachdem es die nervöse Anfangsphase abgestellt hatte, beinahe nach Belieben. Dieser Wirbelsturm, er hatte zur Pause die dünnen Pappwände der ganzen Friedberger Behausung längst in alle Einzelteile zerrissen.

„Wenn dir fünf Spieler fehlen, so wie Friedberg heute, dann bist du gegen uns nicht konkurrenzfähig“, versuchte HCE-Banktrainer Helmut Hofmann zu erklären: „Aber man muss auch sehen: Wenn du einen der drei Hauptkonkurrenten so zerlegst wie wir heute, dann hast du einen guten Job gemacht.“

Das kleine Häufchen Mut, dass sich Friedberg in der Kabine zusammengekratzt hatte, verflog nach Wiederanpfiff rasend. Zwar trafen die Gäste zuerst, doch dann vernagelte ein unglaublicher Haßferther hinter einer bärenstarken Abwehr seinen Kasten für 15 Minuten und 21 Sekunden völlig; aus einem 17:8 machten seine Vorderleute so ein 26:8 (49.). In Unterzahl warf der HCE noch die Tore 29 und 30.

Gedemütigt und beschämt

Gedemütigt und beschämt schlichen die Friedberger vom Feld. Auch Bundesligaspieler Nikolai Link, der einst in Friedberg das Handballspielen gelernt hatte, wusste auf der Tribüne nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Freuen durfte sich der HCE II: Weil auch die DJK Waldbüttelbrunn mit 23:24 in Günzburg verlor, beträgt der Vorsprung elf Partien vor Saisonschluss satte sieben Zähler auf Platz 2: „Wir müssen fokussiert bleiben“, forderte Helmut Hofmann, „das ist nicht einfach für ein junges Team in so einer Situation.“

Verletzungssorgen bei Friedberg hin oder her — „dieser hohe Sieg heute war kein Geschenk, sondern das haben wir uns hart erarbeitet“, fand Tobias Wannenmacher. Nicht in diesem Spiel, das war ja ein Spaziergang, sondern in den Wochen zuvor, als es vor den Türen noch empfindlich kalt war und schneite: „Der Tobi Wannenmacher hat modernes Athletiktraining in dieser Zeit regelrecht studiert“, verriet Helmut Hofmann, „das hat alle im Winter noch einmal auf ein neues Level gehoben.“

Harte Arbeit zu einer Zeit also, in der Friedbergs Benjamin von Petersdorff zum Spaß Futsal spielt.

CHRISTOPH BENESCH