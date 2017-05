Erlanger Handballerinnen wollen noch höher hinaus

ERLANGEN - Es war emotional, es war fulminant und es war relativ deutlich: Das letzte Punktspiel der Bayernliga-Damen des HC Erlangen gegen die HSD Dietmannsried/Altusried endete mit 34:28 (17:12) – und ein wenig Wehmut.

Laila Schneidereit (am Ball) und Christine Zimmermann schließen mit ihrem HC Erlangen die Saison auf Tabellenrang drei ab. Künftig wollen die Handball-Damen aber mehr aus ihrem Potenzial schöpfen.Foto: Harald Sippel



Der Kempa-Trick von Laura Brockschmidt kurz vor Abpfiff war am Ende nicht das einzige Highlight der Bayernliga-Partie. Der HC-Cup für Schülermannschaften, die Aufstiegsfeier der U23 und das letzte Spiel der Damen bildeten die perfekte Grundlage für eine feuchtfröhliche Abschiedsfeier. Und auch wenn zwischen Barbecue und Urlaubsplanung keiner so recht über die Zukunft nachdenken wollte, war es doch an der Zeit nachzufragen, in welche Richtung sich die Damenmannschaft des HC Erlangen entwickeln will.

Die Mannschaft verabschiedet sich mit dem dritten Tabellenplatz und einem deutlichen Heimsieg aus einer guten Saison: "Wir haben als junge Mannschaft Punkte geholt, die wir letztes Jahr nicht geholt haben. Dafür haben wir Punkte bei Aufsteigern liegen lassen. Wir haben eine sehr talentierte Mannschaft, konnten die Leistung aber nicht immer so abrufen, wie wir es gewollt hätten", sagt Trainer Elmar Ehrich.

In diese Saison startete das Team mit 14 Spielerinnen, was sich als zu wenig herausstellte: Anika Bissel und Mona Walzik verletzten sich im frühen Saisonverlauf und fehlten lange. Wenn auch noch Unistress dazu kam, stand Trainer Ehrich zeitweise nur noch mit einem kleinen Haufen in der Halle zum Training. Das soll nicht noch einmal passieren: Einige A-Juniorinnen werden dazu stoßen, der Kader sich voraussichtlich auf 16 oder 17 Spielerinnen ausweiten — was vor allem der Qualität im Training zugute kommen wird.

"Weitere Schritte machen"

"Wir wollen weitere Schritte machen," sagt Elmar Ehrich, der die Lücken, die Laura Brockschmidt und Stefanie Meyer hinterlassen werden, kompensieren muss. Die beiden Abgänge sorgen für Umstrukturierung, Elmar Ehrich will alle Positionen zukünftig variabler besetzen. Mit Brockschmidt verliert der HCE eine Spielerin, die mehr als sechs Treffer pro Spiel im Schnitt erzielte: "Natürlich wird Laura fehlen," so Ehrich "aber wir haben genügend Talent in der Mannschaft, um das auszugleichen. Außerdem wird es für Laura Zeit, den nächsten Schritt zu gehen."

Und so groß die Freude über das letzte gewonnene Heimspiel auch ist, so ganz zufrieden ist man beim HCE mit dem Saisonverlauf trotzdem nicht: Der Aufstieg war zwar nie das erklärte Ziel, aber trotzdem wurde immer auch auf die Tabelle geschielt. Als es im Januar plötzlich schlechter lief, begann der Coach sogar zu grübeln, ob der Mannschaft frischer Wind nicht guttäte: "Aber wir haben uns wieder da rausgekämpft", so der 37-Jährige. "Wir konnten aus der Saison Lehren ziehen und wollen wieder angreifen", sagt er jetzt.

Was genau, das wird erst noch besprochen: Im Juni fährt die Mannschaft gemeinsam auf eine Berghütte, um zu besprechen, welche persönlichen Ziele jede Spielerin besitzt und welchen Weg man gemeinsam einschlagen will. Nach vier Jahren als Trainer möchte Ehrich Alltagstrott unbedingt vermeiden. Er bastelt gerade an seiner A-Lizenz und will sich als Coach weiterentwickeln.

In den kommenden Wochen können sich die Spielerinnnen wieder aktiver auf Schul- und Uniaufgaben stürzen und ein bisschen Abstand vom Handball gewinnen. Sobald die Temperaturen aber wieder unangenehm hoch werden und die Vorbereitung losgeht, werden die neuen Ziele festgelegt. Und nach diesem letzten Heimspiel der Saison dürfte klar sein, dass die hoch liegen dürften – genauso wie die Berghütte.

HC Erlangen: Frost, Walzik; Peters (3), Bissel (10), Hofmann (4), Peschko (1), Brockschmidt (9), Schneidereit (2), Zimmermann, Stock (2), Nübel (2), Vierheilig, Schopka (1).

MILENA KÜHNLEIN