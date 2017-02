Erlanger hat die weltgrößte Bieretikettensammlung

ERLANGEN - Über 620 000 Bieretiketten finden in Hendrik Thomanns Hobbykeller Platz. Schon als 10-Jähriger fand er Spaß am Sammeln. Mit seinen unzähligen Exemplaren aus über 200 Ländern hat er es in die Guinness World Records geschafft.

Die meisten Bieretiketten hat Hendrik Thomann aus China und Deutschland. Foto: Harald Sippel



Mit zehn Jahren fing Hendrik Thomann schon mit seiner Bieretikettensammlung an, als sein Vater ein paar Exemplare von einer Tschechienreise mitbrachte. "Ich habe dann einen Sammler kennengelernt und verschiedene Brauereien angeschrieben, die haben mir Etiketten geschickt. So habe ich immer mehr Kontakte geknüpft und bin dabei geblieben, weil es Spaß macht", erzählt Thomann.

Wenn er im Urlaub ist, besucht Thomann gerne Brauereien und nimmt neue Etiketten mit. Damit so eine große Sammlung entstehen kann, sind aber noch andere Wege nötig. "In Deutschland gibt es zwei Sammlervereine und auch eine Zeitschrift, in der Neuigkeiten gedruckt werden. Dann gibt es die Möglichkeit ganze Sammlungen zu übernehmen, wenn jemand aufhört. Über das Internet kann man natürlich sehr gut nach Kontakten suchen", sagt Thomann.

Am aufwendigsten zu beschaffen war ein Bieretikett aus seiner eigenen Heimat in Sachsen. Bei einem Tauschtreffen in Tschechien konnte er sich das Etikett, das er schon seit seiner Kindheit suchte, ertauschen. Die Brauerei hatte aber noch ein weiteres Motiv, das Thomann für seine Sammlung haben wollte und erst nach Jahren bei einem Sammler in Kanada bekam.

Alle Etiketten kann sich der Sammler inzwischen nicht mehr merken. In seinem Hobbykeller verliert er aber trotzdem nicht den Überblick. Unzählige Ordner reihen sich in Regalen ein und sind nach Ländern sortiert. Die meisten Etiketten sind aus China und Deutschland. Es gibt nur einige wenige Länder, die kein eigenes Bier herstellen. In Thomanns Sammlung fehlt noch Somalia. Er hofft darauf, dass dort irgendwann eine Brauerei gegründet wird und diese Etiketten ebenfalls in seinen Hobbykeller wandern.

Jedes Wochenende gibt es Tauschtreffen, doch Thomann verbringt diese Zeit lieber mit seiner Familie. Er besucht aber ab und zu spezielle Veranstaltungen. "Jedes Jahr findet in einem anderen Land eine Welttauschbörse statt. Vor ein paar Jahren war ich dort in der Slowakei und auch einmal in der Ukraine. Das war sehr spannend, weil ich Leute getroffen habe, mit denen ich jahrelang in Schriftkontakt war", sagt der Hobbysammler.

Seine Tochter brachte ihn darauf, sich für die Guinness World Records zu bewerben. 2012 erhielt er seine Urkunde für die größte Bieretikettensammlung der Welt. "Viele beschränken sich beim Sammeln auf ihr eigenes Land oder spezielle Gebiete. Ich suche und sammle auf der ganzen Welt", sagt Thomann.

Das Spannende an seinem Hobby seien die vielen internationalen Kontakte. Museen und Brauereien aus der ganzen Welt kontaktieren ihn häufig, um Kopien von bestimmten Etiketten auszustellen. Privatpersonen interessieren sich meistens für die eigene Heimat und fragen dann nach den Etiketten aus ihrem Land. "Wenn Filme gedreht werden, werde ich auch manchmal aufgesucht, um Bieretiketten aus der Zeit, in der die Geschichte spielt, zur Verfügung zu stellen", so Thomann.

Die meisten Kontakte laufen über das Internet. So konnte er einen Braumeister auf Vanuatu ausfindig machen, der sich für seinen Sohn ein T-Shirt aus Deutschland gewünscht hat und im Gegenzug Etiketten schickte.

Im Moment ist noch kein Sammelende in Sicht. "Die Anzahl der Neuheiten explodiert, weil es so viele Hausbrauereien gibt und auch das Drucken der Etiketten ist viel einfacher geworden, das kann jeder von zu Hause aus machen," sagt Thomann. Solange es ihm Spaß mache, will er weitersammeln.

Eine Auslese von Hendrik Thomanns Sammlung ist noch bis zum 19. Mai im Reisebüro Reiselust am Marktplatz, Helmstraße 2, zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

