Erlanger HC-Youngster wie ausgewechselt

In der A-Jugend-Bundesliga dreht der HCE gegen Wallau das Spiel - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Der HC Erlangen hat die HSG Wallau/Massenheim in der A-Jugend-Bundesliga mit 35:28 besiegt. Im ersten Durchgang aber hatte es noch ganz anders ausgesehen.

Erst im zweiten Durchgang kampfbereit: Die A-Jugend des HCE (schwarzes Trikot) legte nach der Halbzeitpause einen Gang zu. © Foto: Peter Roggenthin



Was Liebe alles bewegen kann. "Durch aufbauende Worte meiner Freundin konnte ich wieder an die Leistungen meiner letzten Spiele in der zweiten Halbzeit anknüpfen", gab Jonas Poser nach dem Spiel zu. Aufmunterung hatte der Top-Scorer des Spieles in der Halbzeitpause auch dringend nötig.

Der HCE startete mit vielen Schwierigkeiten ins Spiel gegen die HSG Wallau/Massenheim. "In der ersten Hälfte sind wir nicht gut ins Spiel reingekommen, im Angriff mit vielen Fehlwürfen und Unkonzentriertheit. In der Abwehr hat uns die nötige Härte gefehlt," sagte Poser. An Biss und Kraft fehlte es der A-Jugend nicht. Jedoch schienen die Gäste immer einen Schritt voraus zu sein.

Besondere Probleme bereitete der Hintermann der HSG. Wie eine Mauer stand er in seinem Tor und wehrte erstaunlich viele Bälle ab. "In der Abwehr, vor allem mit dem Torhüter und unserer Chancen Verwertung hatten wir große Probleme", sagt Poser. "Hinten bekamen wir vor allem nicht den Linkshänder auf Halbrechts in Griff, der mehrere Rückraumtore erzielte." So stand es zur Halbzeit 14:11 für die Mannschaft aus dem Main-Taunus-Kreis.

Die zahlreichen Zuschauer waren mit der Leistung ihrer Mannschaft dementsprechend unzufrieden. Nicht nur diese, auch Spieler und Trainer verließen auf dem Weg in die Kabine kopfschüttelnd und mit ernüchternden Blicken das Feld. Umso größer war die Überraschung und Freude, nach Wiederanpfiff eine wie ausgewechselte Mannschaft zu sehen.

"Durch die Ansprache unseres Trainers haben wir unser Selbstbewusstsein wiedererlangt," erklärte Poser die Veränderung im Team und sagte weiter: "uns war klar, dass wir mit einer guten Abwehrleistung ins Gegenstoßspiel kommen können und noch alles möglich ist, was wir gut umsetzen konnten". So kam es dann auch.

Erlangen startete ein erstaunliches Comeback. Auch der vorher so unbezwingbar wirkende Torwart schien kein Hindernis mehr darzustellen. Poser wirkte ebenso angriffslustiger und erzielt in der zweiten Hälfte elf seiner insgesamt 13 Treffer. "Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mehr auf den Abschluss konzentriert, in dem wir uns auf die Bewegungen des Torhüters von Wallau besser eingestellt haben, und so spielte er keine große Rolle mehr." Das Auftreten der Erlanger nahm an Selbstsicherheit und Leichtigkeit zu.

Die HSG, wohl ebenso überrascht über den vorher noch gehemmt wirkenden Gegner, nahm beim Stand von 17:15 eine Auszeit, um sich zu beratschlagen. Doch auch danach konnten die Gäste die Situation nicht mehr drehen. Die Erlanger hatten die Freude am Spiel zurückgewonnen und präsentierten sich siegessicher.

Einige Male gelang es den Hessen noch aufzuschließen, die Führung konnten sie jedoch nicht mehr übernehmen. Die Stimmung auf den Ersatzbänken wechselte, während die Gäste noch in der ersten Halbzeit triumphierend die Fäuste in die Luft hoben, zogen sie nun lange und unglaubwürdige Gesichter.

Nach dem misslungenen Start war die Freude der Fans und Spieler umso größer, als der Schlusspfiff ertönte und die A-Jugend des HC Erlangen in diesem sehr spannenden und kämpferischen Spiel mit einem 35:28 als verdienter Sieger vom Platz gehen konnte.

HCE: Golla, Käppner; Froschauer (6), Ugur, von Alvensleben, Poser (13), Neuß (1), Kühle (2), Maidl (7), Wilke, Sauter (1), Banik (1), (3), von der Burg (1).

KASIA PAUHSE