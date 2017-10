"Erlanger Herbst" bietet viele Aktionen

Am Sonntag geht es von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt wieder rund - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Bereits zum 22. Mal findet am Sonntag, 15. Oktober, der verkaufsoffene "Erlanger Herbst" statt. Die Tourismusmesse am Marktplatz, der Französische Gourmetmarkt am Schlossplatz sowie die Autoschau am Besiktasplatz locken wieder zehntausende Besucher nach Erlangen.

Wenn das Wetter passt, werden wieder tausende Besucher den verkaufsoffenen „Erlanger Herbst“ am Sonntag besuchen. © Harald Sippel



Entlang der Erlanger Einkaufsmeile sowie auf den zahlreichen Plätzen und in den Seitengassen der Altstadt gibt es einiges zu entdecken: vielfältige Gaumenfreuden, Schnäppchen und Sonderaktionen der Einzelhändler.

"Zum Ende des Jahres geben wir unseren Einzelhändlern noch einmal die Möglichkeit, mit Aktionen und besonderen Herbstschnäppchen die Lager zu räumen und Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen ", so Julia Siebenhaar, verantwortliche Projektleitung im City-Management.

Auch die Einzelhändler rund um den Bohlenplatz haben sich zwischen 13 und 18 Uhr viele Aktionen einfallen lassen: Von Musik im Schaufenster, tollen Gewinnaktionen, Perlenwickeln oder Kinderaktionen über besondere Rabatte und Leckereien ist für jeden etwas dabei.

Aber auch auf dem Platz zeigen verschiedene Vereine unter dem Motto "Herbst der Kulturen" ein buntes Kultur- und Aktionsprogramm mit Vorführungen, Tänzen und Zauberei. Oberbürgermeister Florian Janik wird um 13 Uhr das Programm vor Ort eröffnen.

Ein Highlight wird die Tourismusmesse auf dem Marktplatz sein. Unter dem Motto "Fernweh ganz nah" präsentieren sich rund 40 Partner aus der Region und Dienstleister aus dem Freizeitbereich geben Tipps zur regionalen Urlaubs- und Freizeitgestaltung.

Auf dem Schlossplatz heißt es bereits ab Donnerstag, 12. Oktober, "Bienvenue" zum Französischen Gourmetmarkt, denn dann ist wieder Frankreich zu Gast und hat allerlei Leckereien im Gepäck.

