Erlanger Hilfe auf dem Weg zurück in den Alltag

ERLANGEN - Zu wissen, was der Tag bringt. Eine Verabredung mit der Tagesstätte haben. Gemeinschaft erleben. Sich zugehörig fühlen. Unterstützung und Hilfe finden. Das alles und noch viel mehr verbirgt sich hinter der "Tagesstruktur", die die Tagesstätte "Treff" der Caritas ihren Besuchern seit 25 Jahren bietet.

Vor allem durch Beschäftigung hilft die Caritas zurück ins Leben.Foto: dpa



Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht erwerbstätig und häufig auch sozial isoliert sind, sind die Zielgruppe der Tagesstätte der Caritas. Schon in den 80er Jahren hatte man dort die Notwendigkeit ambulanter oder teilstationärer Angebote erkannt, um Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen in die Gesellschaft einzugliedern.

"Ambulant vor stationär" lautete der Slogan. Tatsächlich wurden bis zu diesem Zeitpunkt viele Betroffene dauerhaft in Heimen oder Langzeitpsychiatrien untergebracht. Damals eröffnete mit dem "Treff" die erste Tagesstätte in Mittelfranken, die eine Alltagsbewältigung außerhalb stationärer Einrichtungen ermöglichte.

Ein wesentliches Element der Unterstützung ist die Tagesstruktur. Bereits der simple Fakt, morgens aufzustehen, im "Treff" erwartet zu werden, bietet sozial isolierten Menschen zuvor nicht mehr gekannten Halt und Orientierung. "Statt zu vereinsamen und Krankheitssymptomen nachzuhängen, wird in der Tagesstätte an einem gemeinschaftlichen Programm teilgenommen", sagt Andreas Fellmoser, der Leiter der Tagesstätte. "Die Betroffenen fühlen sich dieser Gemeinschaft zugehörig und werden mit ihren speziellen Schwierigkeiten angenommen und verstanden."

Persönliche Helfer

Persönliche Ansprechpartner, in der Regel Sozialpädagogen, leisten individuelle Unterstützung und helfen bei Alltagsproblemen. In der Tagesstätte können unter anderem allerlei Dinge, die im Haushalt anfallen, trainiert werden. Jeder übernimmt spezielle Aufgaben, etwa das Einkaufen, das Kochen, Wäsche waschen oder Saubermachen. Ein fester Zeitpunkt zum Mittagessen gehört da ebenso dazu.

Ihren Fähigkeiten und Leidenschaften können die Besucher der Tagesstätte am Vormittag in verschiedenen Gruppenangeboten nachgehen, sei es in der Achtsamkeitsgruppe, im Gehirnjogging, in kreativen Gruppen oder auch beim einfach Angebot, gemeinsam spazieren zu gehen.

Sinnvolle Freizeitgestaltung

Sinnvolle Freizeitangebote stellen einen weiteren Baustein für einen funktionierenden Alltag dar. Die Tagesstätte organisiert Ausflüge in die Natur, Museumsbesuche, gemeinsame Feste, Sommerfreizeiten und Vieles mehr, um die Lebensqualität der Betroffenen zu fördern.

Die Teilnahme an der Arbeitstherapie, die in externen Räumen der Caritec in Erlangen angesiedelt ist, ist eine weitere Möglichkeit, den Tag zu gestalten und sich ins Arbeitsleben zu integrieren. Die einfachen Tätigkeiten eignen sich dazu, die eigene Leistungsfähigkeit neu zu erfahren und zu steigern.

25 Menschen wird geholfen

Derzeit erhalten etwa 25 Menschen Hilfen in der Tagesstätte. "Welches Leid eine psychische Erkrankung für den betroffenen Menschen mit sich bringt, können sich Umstehende und manchmal selbst Angehörige oft nicht vorstellen", betont "Treff"-Mitarbeiterin Elena Fischer. Im Laufe einer solchen Erkrankung geschieht es häufig, dass Betroffene aus einem selbstständigen und selbstbestimmten Alltag herausfallen, weil sie zum Beispiel längere Zeit in einer psychiatrischen Klinik oder in einem stationären Wohnheim verbringen müssen. Mit Hilfe des Angebots der Tagesstätte kann der Weg zurück in ein selbstständiges Leben gewagt werden.

