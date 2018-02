Erlanger Immobilienmesse muss ins Zelt

Weil die Ladeshalle bis Oktober geschlossen ist: Veranstaltung weicht auf den Großparkplatz aus - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Weil die Ladeshalle in Erlangen bis zum 10. Oktober umgebaut wird, weicht die Bau- und Immobilienmesse in ein großes Zelt auf den nördlichen Großparkplatz aus.

Am Wochenende ist in dem Zelt auf dem Großparkplatz die Bau- und Immobilienmesse. © Harald Sippel



Veranstalter Michael Loesch steht in dem Zelt - das am Samstag, 3., und am Sonntag, 4. Februar, Platz für 130 Aussteller bieten wird - und will statt der vorgeschriebenen zwei Heizungen lieber vier anbringen. Es soll wieder kälter werden. Das große Zelt hat der Veranstalter selbst organisiert.

Die Bau- und Immobilienmesse im Zelt soll eine einmalige Sache sein. 2019 ist die Ladeshalle wieder geöffnet. Die Bau- und Immobilienmesse ist nicht die einzige Veranstaltung in der Ladeshalle, die umzieht oder ganz ausfällt.

Das Fernwehfestival wurde trotz eines Besucherrekords im vergangenen Jahr heuer ausgesetzt. Den Veranstaltern war das Risiko zu groß, das Festival absagen zu müssen, falls sich der auf den 10. Oktober 2018 festgelegte Abschluss der Umbauten in der Stadthalle doch verschiebt.

Verständnis für die Kunden

Die Stadt will versuchen, für einzelne Gruppen den Redoutensaal für Veranstaltungen oder Feiern bereitzustellen. Für Hubert Nägel, den Geschäftsführer der Erlanger Kongress und Marketing GmbH (EKM), die die Ladeshalle gepachtet hat, ist die geschlossene Halle auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. "Ich habe aber bei allen Kunden sehr viel Verständnis für die Situation erfahren", sagt Nägel. Denn die geschlossene Ladeshalle verlangt auch viel Flexibilität, das die EKM für ihre Kunden auch weiterhin das Catering liefert. "Wir helfen mit Logistik."

So weicht zum Beispiel die Foto-Fachmesse nach Nürnberg aus, die zahlreichen Abibälle 2018 werden in die Aischgrundhalle nach Adelsdorf verlegt. Der GVE nutzt neben Redoutensaal oder Bürgerpalais Stutterheim auch die Meistersingerhalle in Nürnberg für ihre Konzerte. "Bedauerlich" findet Hubert Nägel, dass wegen der geschlossenen Ladeshalle im Jahr 2018 kein Jazzband-Ball über die Bühne gehen wird.

Der EKM-Geschäftsführer ist zuversichtlich, in der neuen Ladeshalle alle Kunden wieder begrüßen zu können. "Wir arbeiten ja in diesem Jahr weiter zusammen", sagt Nägel. Außerdem biete Erlangen als einzige Großstadt die Möglichkeit von Hotels aus zur Messe oder Veranstaltung in der Ladeshalle zu Fuß zu gehen. "So etwas gibt es nur bei uns."

Nur eine Chance

Über eines ist sich Hubert Nägel, der sich täglich über die Bauarbeiten in der Stadthalle informiert, aber völlig im Klaren: "Wenn nach der Eröffnung der Ladeshalle am 10. Oktober keine Änderungen zu sehen sind, kann ich zur Hintertür gleich wieder rausgehen". Ein paar Gründe für die fast neun Monate lange Sperrung der Ladeshalle müssten schon sichtbar sein. Vor allem sollten die Stühle in der großen Halle endlich ausgetauscht werden. "Ich glaube, die sind schon 50 Jahre alt", scherzt Nägel.

Das Kongresszentrum Heinrich-Lades-Halle wurde zwischen 1969 bis 1972 nach den Entwürfen von Harald Loebermann im Stil der funktionellen Architektur erbaut. Natürlich ist die Ausstattung der Halle nach so langer Zeit nicht mehr zeitgemäß. Vor allem der Brandschutz muss erneuert werden. So hatte es der Stadtrat nach intensiver Debatte über einen möglichen Neubau oder Sanierung der Halle auch beschlossen.

Seit 25. Januar ist die Halle deshalb nur noch für Handwerker geöffnet. Sie müssen sechs Tage die Woche von 7 bis 18 Uhr arbeiten, weil der Termin bis zum Abschluss der Bauarbeiten am 10. Oktober feststeht. Die Vorgaben des Stadtrats sehen nämlich "keinerlei Sicherheitspuffer" vor.

EGBERT M. REINHOLD