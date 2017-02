Erlanger ist Flag-Football-Trainer des Jahres

Jens Löschke von den Sharks wurde zu Bayerns bestem Coach gewählt - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Die Erlangen Sharks wissen den besten Trainer des Jahres in ihren Reihen: Jens Löschke bekam den "Coach of the Year-Flag"-Award des bayerischen American-Football-Verbands verliehen. Eine Auszeichnung mit Überraschungseffekt.

American Football ist viel mehr als nur ineinanderkrachende, verschwitzte Männer mit Helmen. Wobei: Ineinanderkrachende, verschwitzte Männer mit Helmen sind ja gerade das Schöne am Football: Hier eine Szene von der Partie Fürth Timberwolves gegen Erlangen Sharks. Foto: Zink



Als Jens Löschke zum Treffen der American-Football-Trainer nach Herzogenaurach gefahren war, hatte er mit allem gerechnet, nur nicht mit einer Auszeichnung. "Ich war zum ersten Mal bei dieser Coach Convention, eigentlich nur mit einer Begleitung dort." Ahnungslos saß der Erlanger Coach mit seinen Trainerkollegen beisammen. "Als dann mein Name gesagt wurde, war ich komplett baff."

Dass Löschke erstmals bei diesem Treffen war, ist natürlich kein Zufall gewesen. Doch der Verband hatte es so eingefädelt, dass die meisten Bescheid wussten — nur der Preisträger nicht. "Zehn Minuten vor der Verleihung habe ich noch gerätselt, wer es denn werden könnte", sagt Löschke und muss lachen. Denn dieses Jahr wurde er von Bayerns Football-Vereinen zum "Trainer des Jahres" im Bereich Flag Football gewählt. "Sonst gewinnen immer Coaches, die eine Meister-Mannschaft trainiert haben."

Die Erlangen Sharks sind in der U13 und U15 aber nur Bayerischer Vizemeister geworden. "Andererseits haben die Leute vielleicht auch gesehen, was wir in Erlangen aufgebaut haben und wie schnell das ging." Die Junioren-Teams gehen nun in die vierte Saison und mischen in der U13, U15 und U19 überall unter Bayerns besten Teams mit. Auch im Vorjahr waren die Erlanger in allen Altersklassen bei den Bayerischen Meisterschaften dabei.

Football ohne Tackle

Zu verdanken haben sie das vor allem Jens Löschke. Er coacht schon seit mehr als zehn Jahren Flag Football. "Es ist eine kontaktarme Variante des American Football", sagt der 38-Jährige. "Die Anforderungen an die Spieler sind ähnlich: Man muss werfen, fangen, rennen und sich Spielzüge merken." Doch die Kinder und Jugendlichen können das lernen, ohne Angst vor einem Tackle haben zu müssen.

Wie man Kindern Flag Football beibringt, weiß Löschke aus Erfahrung. Erlangen ist bereits sein dritter Verein, in dem er einen Jugend-Bereich neu aufbaut. "Ich war früher bei den Nürnberg Packers, dort habe ich meine ersten Erfahrungen im Nachwuchsbereich gemacht." Dann hat er bei den Franken Timberwolves ein Flag-Team aufgebaut. "Wir sind auch Bayerischer und Deutscher Meister geworden."

Zwei Jahre war Löschke auch Trainer der Damen Nationalmannschaft. "Das war eine gute Erfahrung, wir waren 2011 bei der EM in Genf und 2012 bei der WM in Göteburg dabei." Doch der Trainerjob habe zu viel Zeit in Anspruch genommen. Also kehrte der Coach wieder in den Jugendbereich zurück.

Das Männer-Team der Erlangen Sharks trainiert Löschke schon fast seit Beginn an, als es 2003 mit American Football bei der Spielvereinigung Erlangen los ging. "Es war klar, dass es an einem Jugendbereich fehlt." Also hat er sich an die Arbeit gemacht. Schnell kam die Spielgemeinschaft mit den Fürthern zustande. Jetzt trainiert Löschke die Herren und den Nachwuchs von der U13 bis zur U19.

Jens Löschke.



"Mit Jugendlichen und Kindern zu arbeiten, gibt einem unglaublich viel zurück. Manche kommen und sind zwei Köpfe kleiner als ich. Ein paar Jahre später sind sie zwei Köpfe größer und springen jedem Ball nach oder holen sich jede Flagge." Am Anfang können die Kleinen gerade einmal rennen, "dann lernen sie unglaublich viel und schnell."

Flag Football sei auch im Vergleich zu Fußball oder Basketball eine interessante Alternative, da man viele Fähigkeiten trainiert und, um sich viele Spielzüge zu merken, auch den Kopf einschalten muss.

"Wenn man im Nachwuchsbereich arbeitet, lernt man aber auch viel über sich selbst", sagt Löschke. "Ich nehme mir zum Beispiel vor, diszipliniert zu sein. Ich möchte als Trainer nicht fluchen oder über den Schiedsrichter schimpfen, um ein gutes Vorbild zu sein." Das ist natürlich besonders bei Meisterschaften schwierig.

Im Flag Football ist die Feldsaison kurz, eine Runde dauert etwa drei Monate. Im Winter geht es in der Sporthalle um die Bayerische Meisterschaft.

Erstes Turnier in Forchheim

Am kommenden Sonntag findet nun in Forchheim das erste Turnier für die U15 Flag-Mannschaft in der Saison 2017 statt. Ausrichter sind die Bamberg Phantoms. "Das ist quasi die Hinrunde, an einem zweiten Turniertag spielen wir die Rückrunde aus", sagt Jens Löschke. Die besten vier Teams jeweils aus der Gruppe Süd und Nord dürfen zur Landesmeisterschaft fahren.

"Das haben wir in den vergangenen beiden Jahren immer geschafft, das ist auch wieder unser Ziel." Bei der Bayerischen Meisterschaft selbst sind die Sharks dann immer Achter geworden. "Vielleicht können wir dieses Jahr den Trend umkehren." Es wäre eine Überraschung, aber damit kennt sich Trainer Jens Löschke jetzt ja bestens aus.

KATHARINA TONTSCH