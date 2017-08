Erlanger ist gut behütet beim Kunstpreis

Michael Engelhardt gehört zu den Dauergästen dieser Ausstellung - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Zu den Dauergästen beim mittlerweile ein Vierteljahrhundert alten Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten gehört der Erlanger Maler Michael Engelhardt. Der Vertreter des sogenannten fantastischen (oder poetischen) Realismus ist diesmal mit einem Selbstporträt vertreten.

Michael Engelhardt: „Selbstporträt mit äthiopischem Hut“. © Engelhardt



Wenn am 22. Oktober im Kunstmuseum Erlangen die Ausstellung "Mythologie: Götter – Liebe – Abenteuer" eröffnet wird, ist Michael Engelhardt prominent vertreten: Nicht weniger als sieben seiner Bilder werden die Sagen- und Fabelwelt der (griechischen) Mythologie bereichern. Seine Teilnahme an dieser Schau mit diesem Thema darf als folgerichtig gelten, setzt sich doch kaum ein anderer Maler so intensiv mit mythologischen Themen auseinander, taucht kaum ein anderer Künstler so tief in die Abgründe zwischen Traum und Wirklichkeit ein, ist kaum ein Zweiter so doppelbödig und mehrdeutig wie Engelhardt.

Das liegt natürlich auch an seiner durchkomponierenden Arbeitsweise, die fast fotorealistisch genau zu nennen wäre, würde man nicht bei genauem Hinsehen immer etwas Irritierendes entdecken. Oftmals sind es nur Spiegelungen in einer glatten Tischfläche, eine Hausfassade, die sich erst beim zweiten Blick als Leiterplatte voller Elektronik-Chips entpuppt, einzelne Ausstattungsdetails, die einfach nicht zur Umgebung passen wollen. Engelhardt, so hat man den Eindruck, überlässt nichts dem Zufall, hat für jeden Strich eine Erklärung.

Sein Bezug zur griechischen Mythenwelt zeigt sich schon daran, dass seine thematisch hergeleiteten Sujets in eine arkadische Landschaft eingebettet sind. Denn so verrätselt, wie die Figuren und die Ausstattungsdetails sind (immer wieder sind religiös aufgeladene Gegenstände zu erkennen), so wiedererkennbar ist der landschaftliche Rahmen, in den Engelhardt seine Mythen einpackt.

Dass Michael Engelhardt auch ein großartiger Porträtmaler ist, hat er mit etlichen Prominenten schon bewiesen. In der Ausstellung im Kunsthaus Nürnberg ist er mit einem – so die Beschreibung – "Selbstporträt mit äthiopischem Hut" zu sehen.

Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten, Kunsthaus Nürnberg, Königstr. 93, bis 3. September. Di. 10 —18, Mi. 10—20 Uhr. Eintritt frei, Führungen sonntags 14 Uhr.

pm