Erlanger kämpfen um den Erhalt eines Spielplatzes

Naturspielplatz an der Komotauer Straße war heiß diskutiertes Thema bei der Bürgerversammlung im Ratssaal

ERLANGEN - Die Bürgerversammlung für die Erlanger Innenstadt ist überaus gut besucht gewesen. Es mussten sogar Stühle herangeschleppt werden, um für die gut 100 Bürger genügend Platz im Ratssaal zu schaffen. Viele waren gekommen, um sich für den dauerhaften Erhalt des Naturspielplatzes an der Komotauer Straße einzusetzen.

Die Bürger haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass der Spielplatz an der Komotauer Straße dauerhaft erhalten werden soll. Foto: Klaus-.Dieter Schreiter



Wie berichtet sind an der Ecke Komotauer Straße/Zeppelinstraße vom staatlichen Bauamt drei zweistöckige Gebäude mit 16 Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge und ein Nebengebäude als Begegnungs- und Schulungsraum geplant. Das Baugrundstück ist ein Parkplatz neben dem dortigen Spielplatz. Der Parkplatz wird momentan von der Siemens AG genutzt und gehört dem Freistaat Bayern ebenso wie der angrenzende Spielplatz. Für den Bau der Wohnanlage wird nach derzeitigem Planungsstand ein kleiner Teil des rund 5000 Quadratmeter großen Spielplatzes – in der Diskussion während der Bürgerversammlung war von 300 bis 700 Quadratmeter die Rede – benötigt, weil zwei alte Bäume erhalten werden sollen.

Um für den Erhalt des Spielplatzes zu kämpfen, hat sich eine Interessengemeinschaft gegründet, deren Sprecher Frank Dürr während der Bürgerversammlung die Anliegen der Mitglieder vorstellte. Dürr machte deutlich, dass die Gegner der Wohnanlage nicht aus Ausländerfeindlichkeit handeln. Egal was dort geplant sei, man wolle dort einfach keine Bebauung. Dabei gehe es um Umweltschutz, um den Verlust und die damit verbundene Verlagerung von Parkplätzen, durch die wiederum Natur verloren gehe, und auch um die Umsetzung des neuen Kinderstadtplans. In dem ist formuliert, dass der Spielplatz an der Komotauer Straße von großer Bedeutung und zentraler Treffpunkt für Kinder und Familien ist, der dauerhaft gesichert, aufgewertet und nach Möglichkeit erweitert werden soll.

Plan für 16 Wohnungen

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens, die die Bürgerversammlung leitete, hatte bereits einen Entwurf der Planungen dabei und versprach: "Es wird kein geschützter Baum gefällt". Es handele sich bei dem Projekt auch nicht um ein Wohnheim, sondern um 16 Wohnungen.

Für die Umgestaltung des Spielplatzes seien in den kommenden zwei Haushalten jeweils 280 000 Euro eingestellt. Was geplant sei, könne sich durchaus sehen lassen.

Planungsreferent Josef Weber wies zudem darauf hin, dass dort Baurecht bestehe und sich die geplanten zweigeschossigen Häuser entsprechend dem Baugesetzbuch in die Umgebung einfügen würden. Der durch die Verdichtung im nahen Gebiet Rathenau erhöhte Bedarf an Spielflächen sei gesichert, und spielen könne man ja auch auf den Grünflächen am Ohmplatz.

Nach längerer Diskussion wurde schließlich über den Antrag der Interessengemeinschaft, die Stadtverwaltung solle mit dem Freistaat gemeinsam nach einer Alternative für die Wohnungen suchen und sich um den dauerhaften Erhalt des Naturspielplatzes in seiner jetzigen Form und Größe einsetzen, abgestimmt. Der Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen, so dass sich die Stadtratsgremien nun damit beschäftigen müssen.

Angenommen wurde auch der Antrag eines Bürgers, in der Stadt eine angemessene Anzahl von Geschwindigkeitsmessgeräten zu installieren, um die Autofahrer auf ihr Tempo hinzuweisen. Beispielsweise am Schlachthof, in Bruck, an Schulen und Seniorenheimen sollten sie aufgestellt werden, wurde vorgeschlagen. Da Milos Janousek vom Straßenverkehrsamt die Anschaffungs- und Wartungskosten ansprach, wurde empfohlen, sich um Sponsoren zu bemühen.

Eine Bürgerin schlug zudem vor, der Oberbürgermeister solle sich mit dem Sponsor der Brose Baskets Bamberg zusammensetzen, um gemeinsam eine Eventhalle in Erlangen, beispielsweise auf dem Großparkplatz, zu bauen. Ihr würden sich die Haare sträuben wenn sie höre, dass der OB nicht selber aktiv werden wolle, obwohl der Sponsor offenbar bereit sei für ein solches Projekt. "Den müssen wir uns schnappen", meinte sie. Planungsreferent Weber hielt jedoch dagegen, ein Sponsor würde nicht die gesamten Kosten übernehmen, es bliebe immer noch ein großer Batzen bei der Stadt hängen.

Stadtkämmerer Konrad Beugel wies zudem darauf hin, dass der Betrieb von einer weiteren Halle zusätzlich zur Stadthalle "schon sehr ehrgeizig" und kaum zu stemmen sei.

Mit einer eher knappen Mehrheit wurde aber schließlich der Antrag der Bürgerin angenommen, der Oberbürgermeister solle sich zeitnah mit Vertretern der Firma Brose treffen und intensive Verhandlungen über den Bau einer Eventhalle mit 6000 Sitzplätzen führen.

