Erlanger Katholiken wählen neue Pfarrgemeinderäte

Dekan Josef Dobeneck erklärt Aufgaben und Bedeutung des Gremiums - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Schon wieder wird gewählt, diesmal allerdings in der Kirche. Am Sonntag stellen alle Pfarreien des römisch-katholischen Dekanats einen neuen Pfarrgemeinderat auf. Schon seit 50 Jahren besteht dieses Gremium aus Laien, also aus Personen, die keine theologische Ausbildung haben. Dekan Josef Dobeneck erklärt Aufgaben und Bedeutung eines Pfarrgemeinderats.

Dekan Josef Dobeneck. © Harald Sippel



Herr Dekan Dobeneck, warum ist ein Gemeinderat für eine Pfarrei so wichtig?

Josef Dobeneck: Der Pfarrgemeinderat ist eine Vertretung der Gläubigen und leitet zusammen mit dem Pfarrer die Gemeinde. Die ehrenamtlichen Mitglieder sind verantwortlich für die Lebendigkeit der Kirche. Außerdem gestalten und bestimmen sie die inhaltlichen Schwerpunkte mit, wie beispielsweise die Arbeit mit Flüchtlingen oder das Finden eines gemeinschaftlichen Jahresmottos.

Was wünschen Sie sich vom Pfarrgemeinderat?

Dobeneck: Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Dekan und Gemeinderat. Trotz ehrenamtlicher Tätigkeit ist es wichtig, dass er selbstständig und engagiert arbeitet. Er repräsentiert das soziale Zusammenleben und die Lebendigkeit der Gemeinde.

Sie werden also am Sonntag auf jeden Fall wählen gehen?

Dobeneck: Natürlich. Und ich rufe auch alle Gemeinden dazu auf. Mein großer Respekt gehört den Kandidaten, die ehrenamtlich viel Zeit und Energie der Gemeinde opfern.

TERESA KOLMSTETTER