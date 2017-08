Erlanger Kino-Genuss unter freiem Himmel

Am Donnerstag startet das "Sommernachtfilmfestival" an der Bleiche - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Entspanntes Entertainment im Grünen: Am Donnerstag startet das "Sommernachtfilmfestival" auch in Erlangen, wie stets an der Bleiche, direkt an der Schwabach.

Mit vereinten Kräften ans Werk: Peter Zwingmann (2. v. l.) und seine fleißigen Helfer beim Aufbau eines der Pavillons, die die Besucher des „Sommernachtfilmfestivals“ an der Bleiche vor Regen schützen sollen. © Harald Sippel



Ziemlich beachtlich: Innerhalb von nur zwei Tagen hat man den gesamten, nicht ganz unerheblichen Aufbau für das beliebte Open-Air-Kino gestemmt, hat die Wiese unterhalb der Schwabachanlage, in der Nähe des Wasserspielplatzes, in eine Lichtspielfläche verwandelt. Aber die Veranstalter, Elisa Coburger und Peter Zwingmann, Betreiber der Lamm-Lichtspiele und (noch) der Manhattan-Kinos, hatten natürlich auch Helfer – zwölf an der Zahl, die die 40 Quadratmeter große Leinwand installierten und die 500 Stühle aus dem Möhrendorfer Lager herbeischafften und aufstellten.

Was natürlich wiederum nicht fehlen darf, sind die Verpflegungszelte: Wer Hunger hat oder einfach nur knabbern will, kann sich mit Crepes, italienischen Crackern oder mit dem guten alten Popcorn stärken. In Sachen Getränke lautet das Motto "regional". Okay, die aus Früchten von Bio-Streuobst-Wiesen hergestellten Säfte kommen von der Berliner "Ostmost", aber mit dem Natur-Radler von Rittmayer, dem Bier von Drummer aus Leutenbach und dem Weißwein aus Volkach steht man mit beiden Beinen auf der regionalen Scholle. Café gibt’s freilich auch.

Täglich ein anderer

Und erst recht natürlich Filme, bis 24. August täglich ein anderer: Mit der Auswahl von noch laufenden respektive jüngst gelaufenen Produktionen und gleich vier Previews "sind wir so aktuell wie noch nie", sagt Peter Zwingmann. Mit sechs französischen und zehn deutschen Filmen bleibt man konsequent europäisch – und will die Besucher wenigstens unter freiem Himmel zahlreich begrüßen können. Denn, so Coburger/Zwingmann: "Der Sommer ist für das Kino Gift. Bergkirchweih, Figurentheater- und Arena-Festival und lange Zeit Biergarten-Wetter – das war schon heftig heuer. Das ,Sommernachtfilmfestival‘ ist also wirklich wichtig für uns, ohne dieses Open Air gäbe es die Lamm-Lichtspiele nicht." Da das Kino an der Bleiche also quasi jetzt zum Sommer kommt, sollte nichts mehr schief gehen können. Selbst bei Regen finden die Vorstellungen statt, zwei Pavillons schützen zumindest 60 glückliche Besucher vor dem Nass von oben.

17 Jahre Open-Air-Kino an der Bleiche, davor zweimal auf dem Burgberg: Die Veranstalter bringen Erfahrung mit und planen schon für 2018, wenn ab Ende Juni zusätzlich Filme im Innenhof des Stadtmuseums laufen sollen.

Aber jetzt laufen erstmal Filme wie "Florence Foster Jenkins" (7.8.), "La La Land" (18.8.), "Vor der Morgenröte" (6.8.), "Tschick" (4.8.), "Maria Mafiosi" (9.8.) und "Ein Dorf sieht schwarz" (21.8.) an der Bleiche. Und mit nagelneuen Filmen wie "Der Wein und der Wind" (8.8.) und "Hampstead Park" (16.8.) hat man vielleicht sogar kommende Programmkino-Hits im Angebot.

Einlass ist ab 20 Uhr, Filmbeginn ab 21 Uhr.

www.sommernachtfilmfestival.de

