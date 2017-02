Erlanger Kulturreferent nahm entspannt Abschied

Offizieller Festakt für Dieter Rossmeissl machte viel Spaß - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Es dürfte wohl eine der entspanntesten Festakte der letzten Jahre gewesen sein, als Erlangens Kulturreferent Dieter Rossmeissl in den Ruhestand verabschiedet wurde: Ein wenig Lausbubengeschichten, ein wenig Feuerzangenbowle, etwas Polit-Talk und Verwaltungsschnack – es passte amüsant wie Goethes Faust aufs Auge.

Das hält auch im Ruhestand den Blick frei: Ottmar Hörls „Weltanschauungsmodell III“ von Nürnbergs Kulturreferentin Prof. Julia Lehner. © Athina Tsimplostefanaki



Das hält auch im Ruhestand den Blick frei: Ottmar Hörls „Weltanschauungsmodell III“ von Nürnbergs Kulturreferentin Prof. Julia Lehner. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Das Veranstaltungszentrum „kreuz & quer“ von bildungevangelisch am Bohlenplatz war sowohl wegen Titel und Anspruch gut gewählt, und Nürnbergs Kulturreferentin Julia Lehner gab gleich zum Auftakt das Nummerngirl, das mit viel Charme, Esprit und entwaffnenden Enthüllungen aus der Studentenzeit Rossmeissls nicht nur den lockeren Ton vorgab, sondern auch gleich deutlich machte, dass hier ein ebenso literaturbesessener wie barocker Protestant im Gewande eines bayerischen Staatsbeamten – im Freistaat bekanntlich kein Widerspruch – gefeiert werde. Die Lausbubengeschichten des Michael-Stürmer-Assistenten Rossmeissl, von einer Riege noch unfertiger Damen um Julia Lehner interessiert beäugt, erheiterten doch sehr.

Dass der scheidende Kulturreferent in seiner 17-jährigen Erlanger Amtszeit – wie er sagt: kollektiv – einiges gerissen hat, machte Oberbürgermeister Florian Janik deutlich. Der inhaltlichen Ausrichtung des Kunstpalais, die (noch nicht vollendete) Eingliederung des Kunstmuseums in den städtischen Kulturbetrieb sowie die Arbeit am Roissmeissl-Flaggschiff Frankenhof stehe lediglich das bisher gescheiterte Projekt eines neuen integrierten Museums gegenüber – eine ebenso gute Bilanz wie der gelungene Versuch, Kunst und Kultur für breite Bevölkerungskreise zu öffnen.

Und dass Rossmeissl auch überregional kräftige Spuren hinterließ, verdeutlichte Klaus Hebborn, Leiter des Dezernats Bildung und Kultur beim Deutschen Städtetag. Der wusste nicht nur vom nachhaltigen Wirken des Erlanger Referenten zu berichten, sondern auch von dessen spirituell inspirierten, lehrreichen Ausflügen in die Welt ausgefallener Spirituosen.

Ein Film seiner AmtsleiterInnen und deren glucksende Abschiedsgeschenkewahl war umwerfend komisch, das Repertoire des Duos Winnie Wittkopp/Stefan Nast-Kolb („Erlkönig“) etwas rätselhaft, ein forscher Gesangsauftritt eines Schülerduos der Siemens-Realschule gelang bravourös.

Und die Karikaturistin Barbara Yelin, die die Feier begleitete, zeichnete Rossmeissl in Aktion: Titel: „Wer trägt sein Jackett so cool und adrett – der Kulturreferent.“

pm