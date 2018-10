Erlanger Medizinpreise verliehen

Träger wurden im "Kreuz + Quer" von Verein ausgezeichnet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bei einer Feier im "Kreuz + Quer" sind gleich vier Erlanger Medizinpreise überreicht worden.

Oben ein Blick in die Intensivstation des Uni-Klinikums, auf dem Bild unten freuen sich die Preisträger des diesjährigen Erlanger Medizinpreises. © Stadt Erlangen



Oben ein Blick in die Intensivstation des Uni-Klinikums, auf dem Bild unten freuen sich die Preisträger des diesjährigen Erlanger Medizinpreises. Foto: Stadt Erlangen



"Hallo Max, ich bin es, Martina. Atme ruhig weiter. Du bist auf der Intensivstation. Mach dir keine Sorgen, es wird auf dich aufgepasst. Atme ruhig weiter." Aufnahmen wie diese, eingesprochen von vertrauten Personen, spielten Lisa Dietmar, Jana Ruppel und Tobias Heckelsmüller Neurointensivpatienten im Rahmen einer Studie vor.

"Wir wollten beweisen, dass Komapatienten, die über einen längeren Zeitraum künstlich beatmet wurden, schneller zur Spontanatmung zurückfinden, wenn sie auditiv mit ihnen bekannten Stimmen darin unterstützt wurden", erklärt Tobias Heckelsmüller.

Und tatsächlich: Der sogenannte Weaning-Prozess, also die Entwöhnung vom Beatmungsgerät hin zur Spontanatmung, verkürzte sich bei den 20 in die Studie eingeschlossenen Patienten um ein Drittel. So brauchten die Studienteilnehmer im Schnitt 76 Stunden, um eine 50-prozentige Spontanatmung zu erreichen, während die Kontrollgruppe ohne auditive Stimulation durchschnittlich 126 Stunden benötigte.

Für diese wissenschaftliche Arbeit, deren Ergebnisse nachweislich die Patientenversorgung verbessern, erhielten Lisa Dietmar, Jana Ruppel und Tobias Heckelsmüller jetzt einen der diesjährigen Erlanger Medizinpreise.

Gleich vier Auszeichnungen konnte die Vorsitzende des Vereins "Gesundheit und Medizin in Erlangen", Ursula Hahn, bei einer Feier im Gemeindehaus "Kreuz + Quer" verleihen. Mit diesen Auszeichnungen würdigt der Verein alljährlich Organisationen, Einrichtungen oder Einzelpersonen, die sich in besonderem Maße um die Bereiche Gesundheit und Medizin in Erlangen verdient gemacht haben.

Medizinpreisträger 2018 sind auch der ehrenamtlich geführte Mütter- und Familientreff Erlangen. Der Mütter- und Familientreff bietet offene Treffen, Kurse und Workshops für Kinder und deren Mütter und Väter und hat als jüngstes Kind den Kurs "Leere Wiege" ins Leben gerufen, der helfen soll, die Traurigkeit zu überwinden, wenn Eltern ein Baby vor oder nach der Geburt verlieren.

Der Preis für Bewegungsförderung an Schulen ging in diesem Jahr an das Ohm-Gymnasium für das Konzept zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung. Einen Sonderpreis erhielt das Ehepaar Christine und Thomas Schöllhammer mit dem Obdachlosenhilfe-Team. Das Ärzte-Ehepaar setzte sich in selbstloser Weise über viele Jahre hinweg für die medizinische Versorgung obdachloser Menschen ein.

en