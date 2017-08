Erlanger mit verbotenem Joint und "Crusher"

Polizei findet Drogen und Gerät mit Rauschgiftanhaftungen - vor 55 Minuten

ERLANGEN - Nach einer Verkehrskontrolle fand die Erlanger Polizei bei einem jungen Mann Rauschgift und ein gestohlenes Verkehrszeichen.

Dienstagnacht wurde ein 21-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, weil er ohne die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Weil der junge Mann seine Personalien nicht preisgab, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Im mitgeführten Rucksack fanden die Polizeibeamten einen verbotenen "Joint".

Der Erlanger gab an, seinen Ausweis Zuhause zu haben, daher erfolgte eine Nachschau in der Wohnung. Im Zimmer des Heranwachsenden fiel den Beamten neben einem sogenannten Crusher (zum Zerkleinern) mit Rauschgiftanhaftungen ebenso ein Verkehrszeichen auf. Auf Vorhalt räumte der junge Mann ein, das Schild bereits im März in Erlangen entwendet zu haben.

Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Zuwiderhandlungen nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls eingeleitet.

