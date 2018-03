Erlanger Münzhändler wehrt Räuber mit Schusswaffe ab

ERLANGEN - In der Münzhandlung am Bohlenplatz hat es einen Einbruch gegeben. Inhaber Peter Cerny beziffert den Schaden auf rund 4000 Euro. Es war nicht das erste Mal, dass es Cerny mit Verbrechern zu tun hat.

Der jüngste Einbruch ist in der Zeit zwischen dem 17. und 19. März passiert. Weil die Polizei anderweitig im Großeinsatz wegen einer Toten auf einem Parkplatz war, wurde die Pressemeldung über den Erlanger Einbruch versehentlich nicht an die Medien gegeben, so ein Polizeisprecher.

Peter Cerny ist sich sicher, dass der Einbruch in der Nacht zum Sonntag, 18. März, geschehen war. Der Erlanger hatte am Samstag, 17. März, sein Geschäft bis 16 Uhr geöffnet. Normalerweise bringt Cerny seine Ankäufe in einem Safe unter. Weil an diesen Tagen aber der Tresor schon voll war, ließ er Münzen und Schmuck versteckt im Laden liegen. Diese Wertgegenstände nahm der Einbrecher mit, den Safe ließ er unberührt.

Weil er keine Versicherung habe, bleibe er auf dem Schaden sitzen, sagt Cerny. "Seit fünf Jahren hätte ich schon in Rente sein können, jetzt wird es vielleicht wirklich Zeit aufzuhören". Denn vor knapp zwei Jahren hatte der Geschäftsmann ein noch schlimmeres Erlebnis.

Elektroschocker in der Jacke

Im September 2016 waren kurz nach 14 Uhr drei Männer in seinen Laden gekommen. Cerny sah sofort, dass mit dem Trio irgendetwas nicht stimmte. Einer der Männer hatte unter seiner Jacke einen Elektroschocker verborgen. "Fünf Sekunden später wäre es passiert", sagte der Ladeninhaber. Er habe damals "raus jetzt" gerufen und seinen Worten mit einer Schusswaffe in der Hand Nachdruck verliehen. Daraufhin seien die drei bis jetzt unbekannten Männer ohne Beute davongerannt.

Das war bisher das schlimmste Erlebnis, das Cerny in dem Laden hatte. Seit November 1986 betreibt er die Münzhandlung mit Gold An- und Verkauf. In dieser Zeit, sagt Cerny, habe es immer wieder Diebstähle und noch einiges mehr gegeben.

Was ihn zunehmend auch stört, ist dass der Zusammenhalt am Bohlenplatz in seinen Augen immer mehr abnehme. Anders könne er sich nicht erklären, dass eine Nachbarin den aufgebrochenen Laden gesehen haben müsse, aber weder ihn noch die Polizei informierte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (09 11) 21 12 33 33 entgegen.

