Erlanger Musiker auf ungewöhnlicher Tournee

Aktion "Zeit für leise Töne" zur Vorweihnachtszeit: Konzerte in Senioren-Einrichtungen und Krankenhäusern - 21.12.2017 16:00 Uhr

ERLANGEN - "Zeit für leise Töne": Unter diesem Motto treten Musiker der lokalen Szene unentgeltlich in Senioren-Einrichtungen und Krankenhäusern auf.

„Das hier ist eine ungewöhnliche, aber sehr schöne Erfahrung für uns.“: Timo Hausbeck und die Folkpop-Band Niglas T. Flimm traten in der Reihe „Zeit für leise Töne“ in der Demenz-WG „Villa Maria Ströhla“ in Sieglitzhof auf. Foto: Harald Sippel



"Leise rieselt der Schnee." Klar, dass hier jeder mitsingen kann. Wenn so ein Weihnachtslied aber in einer Demenz-WG erklingt, rechnet man nicht unbedingt mit einem vielstimmigen Chor. Dass aber Musik auch hier Erinnerungen aktiviert, ist in der "Villa Maria Ströhla" mitzuerleben. Dort spielt gerade die Folkpop-Formation Niglas T. Flimm in der Reihe "Zeit für leise Töne" für die Bewohner und Angehörigen. Zuvor gab es bereits Musik, die zum Mitklatschen und sogar zum Tanz animierte – nun findet der vorweihnachtliche Ausklang statt.

"Das hier ist eine ungewöhnliche, aber sehr schöne Erfahrung für uns", erzählt Timo Hausbeck, der mit seinen Mitmusikern gleich zugesagt hatte, als er hörte, dass sich rund um Sonja Tonn und Thomas "Wulli" Wullschläger Musiker formierten, um Auftritte für Senioreneinrichtungen und Krankenhaus-Stationen anzubieten.

"Das Besondere an dieser Aktion ist, dass weder für Organisation, noch für das Konzert oder Sonstiges Geld fließt. Es werden auch keine Sammelaktionen durchgeführt. Es geht einzig und allein darum, den Bewohnern eine Freude zu bereiten," erklärt Wullschläger. Die Idee entstand im vergangenen Jahr, als der Gitarrist und Sänger zusammen mit Sängerin Sonja Tonn im Bodelschwingh-Heim ein kleines Akustik-Konzert gab.

"Damals bemerkten wir, dass es auch ohne den ansonsten üblichen großen Konzert-Aufwand möglich ist, viel Freude zu bereiten." Beide nahmen sich vor, im Jahr darauf eine Aktion mit Kollegen zu starten — und waren überwältigt von der Bereitschaft, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. "Wir hatten sogar mehr Künstler als Auftrittsmöglichkeiten."

Unterwegs waren so in den vergangenen Tagen neben "Niglas T. Flimm" in Erlanger Einrichtungen auch Tobias Enzel, "Overcrowded Elevator, die Fränkischen Wirtshausmusikanten, Roli Müller & John Marshall, Sven Fischer, Wolfgang Bodenschatz, Rudi Ackermann, Susann Schönfeld, das Duo Stefan & Jasmin, Franz Wichert mit Josef Feiertag, die Formation "Jazz me up", Rudi Hupka, Tony Barkham, "Belle & the Beats" oder der Liedermacher Günter Stössel mit Martin Lenk. Demnächst wird noch Kinderliedermacher Geraldino ein Konzert in der Kinderkrebsstation geben.

Thomas "Wulli" Wullschläger und Sonja Tonn spielten übrigens in der Palliativstation der Uni-Kliniken. "Ich muss gestehen, ich bin hier mit wackeligen Knien rein", berichtet Wullschläger und fährt fort: "Aber als ich gemerkt habe, wie gut die Musik ankommt und wie sehr sich die Patienten über den Auftritt freuen, war meine Aufregung schnell verflogen. Auch uns Musikern geben solche Momente sehr, sehr viel."

