Gourmets, Feuerwerk, nackte Tatsachen: So feierte Erlangen Silvester! Ein warmer Silvestertag in Erlangen: Das gemütliche Eislaufen entwickelte sich zur Wasserschlacht, Eichhörnchen kannten keine Winterruhe und suchten die Futterstellen im Botanischen Garten auf. So richtig los ging's aber am Abend: Während die einen bei feinster Küche das Silvester-Menü genossen, ließen andere 2017 beim Silvesterball in der Stadthalle ausklingen oder tanzten im E-Werk ins neue Jahr.

Rauch in Schreinerei: Großeinsatz der Erlanger Feuerwehr Die Erlanger Feuerwehr war am Samstagnachmittag mehrere Stunden im Einsatz. Aus einer Schreinerei in Bruck zog dichter Qualm in den Himmel. Ursache war vermutlich glimmendes Material am Zulauf zum Spänebunker. Glutnester löschten die Einsatzkräfte zwar ab und entfernten das Material, doch die Suche nach der Ursache gestaltete sich langwierig, weil der Zugang in den engen Räumen schwierig war.