Erlanger Narrlangia startete in neue Session

Faschingsgesellschaft begeisterte Publikum mit dreistündiger Show - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Faschingsgesellschaft Narrlangia Rot-Weiß startete mit ihrer traditionellen Narrendämmerung schwungvoll in die neue Session. Viele Gäste genossen das Programm im Saal des Erlanger ATSV.

Die Erlanger Faschingsgesellschaft Narrlangia Rot-Weiß startete schwungvoll mit ihrer traditionellen Narrendämmerung in die so genannte fünfte Jahreszeit. © Klaus–Dieter Schreiter



Die Erlanger Faschingsgesellschaft Narrlangia Rot-Weiß startete schwungvoll mit ihrer traditionellen Narrendämmerung in die so genannte fünfte Jahreszeit. Foto: Klaus–Dieter Schreiter



Senatoren, Ehrensenatoren, Majestäten und Patenvereine gaben sich die Ehre, um gemeinsam mit den rot-weißen Narren in die närrische Saison zu starten. Elf mächtige Glockenschlägen kündigten den Beginn der Narrenzeit an, und dann kam das Wichtigste: Hofmarschall Michael Ehrenforth verlas die Proklamation mit drei Gesetzen. Demnach wird fortan ausschließlich das Markgrafenpaar herrschen, sollen Frohsinn, Spaß und Humor sowie die Freiheit der närrischen Rede gelten, und vor allem: "Kussfreiheit ohne Maß" soll es geben.

Da das Kindermarkgrafenpaar Ronja von Narrlangen und Lance zu Narrlangen bereits den Rathausschlüssel vom Oberbürgermeister bekommen hatten, hieß es auch noch: "Kinder an die Macht".

Bei der obligatorischen Ordensrunde musste dann das Markgrafenpaar aus dem Jahre 2017, Margit von Narrlangen und Thomas zu Narrlangen, die "Arbeit" verrichten, weil das noch amtierende Paar Wilhelmine und Karl es irgendwie nicht geschafft hatte, zu der Dämmerung zu kommen.

Das aber tat der Stimmung keinen Abbruch. Zunächst tanzte die Juniorengarde ihren Marschtanz, und auch die Gipfelstürmer der Brucker Gaßhenker trugen zum Gelingen des Faschingsauftaktes bei.

Über die Bretter gewirbelt

Nachdem Präsident Albrecht Mikulaschek den neuen Gesellschaftsorden vorgestellt hatte, wirbelte das kleine Tanzmariechen Lena wie ein "Flummi" über die Bretter. Auch die Heiligenstadter "Stadtschnecken" hatten ein Tanzpaar auf die Bühne geschickt, bevor die Naschkatze Liv ihre Tanz-Show präsentierte.

Akrobatisch und temporeich endete das Jugendprogramm mit dem Tanzmariechen Vanessa, bevor eine große Ehrungsrunde für verdiente Mitglieder der Narrlangia durch den Fastnacht-Verband Franken begann.

Mit einer Ordensrunde begann traditionell der zweite Teil der Dämmerung, bei dem auch das neue Markgrafenpaar Kristina "Krissy" von Narrlangen und Daniel zu Narrlangen vorgestellt wurde. Inthronisiert werden die beiden aber erst am 12. Januar im Redoutensaal. Die Markgrafengarde aber zeigte schon einmal, wie sie das Markgrafenpaar unterhalten will, und auch das Männerballett scheint in dieser Session wieder zu Hochform aufzulaufen.

Tolle Tage besonders lang

So vergingen die drei Stunden Programm vorüber wie im Flug und machten so richtig Lust auf die tollen Tage, die bekanntlich erst am 6. März enden und in dieser Saison besonders lang sind.

kds