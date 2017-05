Erlanger OB Janik tritt 2020 wieder an

Zur Halbzeit seiner Wahlperiode gibt der Rathauschef eine weitere Kandidatur bekannt - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Seit Mai 2014 ist Florian Janik (SPD) Oberbürgermeister von Erlangen. Pünktlich zur Halbzeitbilanz kündigt der 37-Jährige an, 2020 erneut als Rathauschef zu kandieren.

OB Florian Janik macht die Arbeit immer noch Spaß. © Berny Meyer



"Ja, ich stehe für eine zweite Amtszeit zur Verfügung und würde mich auch sehr darüber freuen", sagte Janik im Gespräch mit den Erlanger Nachrichten. Ein Grund für eine weitere Kandidatur sei, dass man dann "die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Projekten, die jetzt anlaufen" sehen werde.

Dazu gehören unter anderem verschiedene Nachverdichtungsmaßnahmen, mit denen der Rathauschef und seine Ampelkoalition aus SPD, Grüner Lister (GL) und FDP insbesondere mehr sozialen Wohnraum bereitstellen möchte. Die Schaffung günstiger Wohnungen war eines der Hauptwahlkampfthemen, mit denen der Sozialdemokrat gegen seinen Vorgänger, Siegfried Balleis (CSU), angetreten war.

Gerade jene Projekte aber, in denen es um Nachverdichtung geht, sind in Janiks bisheriger Legislaturperiode immer wieder auf Kritik gestoßen.

So steht am Sonntag, 7. Mai, neben der für 2024 in der Hugenottenstadt geplanten Landesgartenschau (LGS) auch ein Bürgerentscheid über die von Stadt und städtischer Wohnungsbaugesellschaft Gewobau forcierten Umstrukturierung südlich der Erba-Siedlung an.

Janik aber kann die Befürchtungen von Anwohnern nachvollziehen: "Wenn sich das unmittelbare Wohnumfeld verändert, geht es den Menschen dort nahe und dann haben sie auch erst einmal Ängste und Unsicherheiten — und ich nehme diese auch sehr ernst." Insofern sei er von den Reaktionen nicht überrascht worden.

Beliebtes Angergebiet

Darüber hinaus gelinge das Schaffen von Wohnraum an ganz vielen Stellen, sagte Janik weiter. Nach den Sanierungs- und Nachverdichtungsmaßnahmen kämen die betroffenen Gebiete bei Bewohnern und Bürgern in der Regel gut an, als Beispiel führt das Stadtoberhaut das Angergebiet an, in das nun viele Gewobau-Antragsteller bevorzugt ziehen möchten.

Ohnehin schätzt Janik die Diskussion mit den Bürgern. Dass sich so mancher bei den Mitbestimmungsprozessen nicht gehört fühlt, entspreche laut dem SPD-Politiker dem "Prinzip einer Mehrheitsdemokratie". Es gebe immer welche, "deren Position sich nicht durchsetzt", sagte er. Trotzdem wolle er immer wieder das Gespräch suchen und den Bürgern die Bereitschaft anbieten, deren Anregungen aufzunemen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Neben dem Diskurs mit den Bürgern stehen für Janik und seine Stadtregierung in den nächsten drei Jahren noch etliche Projekte an: So müssen laut Janik zum Beispiel die Planungen der der künftigen Wissens- und Kulturachse rund um Kollegienhaus, Frankenhof und Himbeerpalast konkreter werden.

Auch die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden werde beim Thema Wohnungsbau noch intensiviert. Und bis 2020 sollen die Planungen der Stadt-Umland-Bahn konkreter werden.

