Erlanger Partei-Obere zur möglichen Jamaika-Koalition

Geschehen in Berlin wird auch in Erlangen genau verfolgt - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Die Verhandlungen zogen sich bis tief in die Nacht. Für die CDU und CSU war es keine leichte Übung, einen gemeinsamen Weg in der Zuwanderungspolitik zu finden. Am Ende der nächtlichen Sitzung ist schließlich etwas herausgekommen, das nicht "Obergrenze" genannt wird, aber im Kern so etwas ähnliches ist. Damit hat die Union nun eine Grundlage geschaffen für die Gespräche zu einer möglichen Jamaika-Koalition aus CDU/ CSU, Grünen und FDP. Ab kommendem Mittwoch geht‘s in die Vollen.

„Jamaika“ wird durchweg favorisiert, Neuwahlen werden abgelehnt. © Nietfeld/dpa



Natürlich wird das Geschehen in Berlin auch in der Hugenottenstadt sehr genau verfolgt. Für die CSU-Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich ist jedenfalls eine Jamaika-Koalition "die einzige Möglichkeit", von der sie hofft, dass sie auch zustande kommt. Alles andere wäre für sie eine "schlechtere Lösung" – allen voran drohende Neuwahlen. Dass sich die beteiligten Parteien zusammenraufen und am Ende "gut zusammen arbeiten", sei ihr wichtig. Den Unionskompromiss in Sachen Flüchtlingszuzug möchte sie nicht weiter werten. Es sei einfach "gut und wichtig", dass man eine Lösung gefunden hat.

Und Horst Seehofer? Der CSU-Chef, der nach den ungewohnt heftigen Wahlverlusten schnurstracks in die Schusslinie geraten ist und dessen Rücktritt inzwischen von etlichen Parteimitgliedern gefordert wird, damit der Weg frei werde für einen ordentlichen Neuanfang . . .? Alexandra Wunderlich wehrt ab. Für die CSU-Frau ist momentan "nicht der richtige Zeitpunkt für eine derartige Diskussion". Oberste Priorität habe jetzt die Bildung einer neuen Bundesregierung. Und das werde sich sicherlich "intensiv" gestalten und wohl auch etwas "länger dauern". Was Seehofer angeht, da werde die Partei in ihrer Vorbereitung auf die anstehenden Landtagswahlen noch "genug Möglichkeiten" haben, einen Weg zu finden.

"Nicht zu hart"

Die "Obergrenze" und ein verträgliches Ende? Julia Bailey, Fraktionsvorsitzende der Erlanger Grünen Liste ist jedenfalls "erstaunt" darüber, dass sich die Unionsparteien dieserart geeinigt haben. Das Ganze sei "nicht zu hart", als dass man sich nicht zu Gesprächen an einem Tisch setzen könnte. Bislang hat auch der Chef der Bundes-Grünen, Cem Özdemir, jenen Unionskompromiss eher zurückhaltend aufgenommen und ein klares Nein vermieden.

Letztlich ist eine "Jamaika-Koalition" auch für Julia Bailey die "wahrscheinlichste Konstellation". Doch die Gespräche bleiben abzuwarten, der Zeitpunkt ist noch zu früh. Nur soviel: "Wir wollen mitregieren, aber nicht um jeden Preis", so Bailey.

Ein kräftiges Gelb, die Farbe der Liberalen, würde im Farbenspiel der Parteien eine Jamaika-Koalition komplettieren. Und so wie es aussieht, ist es tatsächlich "die einzige Option", meint auch FDP-Kreisvorsitzender Matthias Faigle. Neuwahlen wären nicht in seinem Sinne. Andererseits macht Faigle keinen Hehl daraus, dass "Jamaika aus Sicht der liberalen Wählerschaft nicht unbedingt die Wunschkoalition" sei. Was die Flüchtlings- und Asylpolitik angehe, so müsse sich die CSU damit anfreunden, dass sie hier "nicht in allen Fragen den Ton angeben kann." Denn: Wenn die Mehrheit der Koalitionsparteien andere Vorstellungen vertritt, muss sich nicht die Mehrheit bewegen.

Welche Partei sich wie und in welche Richtung bewegt, wird sich erst in der kommenden Woche zeigen. "Jamaika" wird sich dann zu einer realpolitischen Möglichkeit fügen, oder ein buntes Gedankenspiel bleiben.

RAINER WICH