Erlanger Pfarrer Udo Zettelmaier geht in Ruhestand

Nach 14-jähriger Tätigkeit für katholische Gemeinde St. Theresia - vor 12 Minuten

ERLANGEN - Nach 14 Jahren als Pfarrer von St. Theresia in Erlangen ist Pfarrer Udo Zettelmaier in den Ruhestand verabschiedet worden.

Pfarrer Udo Zettelmaier bei seiner Predigt während des Abschiedsgottesdienstes in St. Theresia. © Sebastian Müller



Pfarrer Udo Zettelmaier bei seiner Predigt während des Abschiedsgottesdienstes in St. Theresia. Foto: Sebastian Müller



Beim Vaterunser halten sich die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche St. Theresia an den Händen. Hier in Sieglitzhof im Erlanger Osten ist in diesem Moment das sichtbar, was der scheidende Pfarrer Udo Zettelmaier (73) kurz zuvor im Gleichnis vom Sämann gepredigt hat: Hundertfache Frucht geht symbolisch auf. "Wir dürfen den Blick auf das Gelingende, auf die Ernte werfen, die nicht selbstverständlich ist", sagt Zettelmaier in seiner Predigt. "Das Leben sollte nicht willkürlich, sondern auf Gott ausgerichtet sein. Viele Menschen stellen sich in den Dienst für Kirche, Staat, Gesellschaft und Familie und setzen sich für die Schwachen ein."

Freilich gäbe es auch viel zu klagen, doch der Theologe will an diesem Abend eher über die Samen sprechen, die aufgehen und gedeihen als über die, die auf dem Weg landen.

Gekommen sind an diesem Abend viele Gläubige aus der Seelsorgeeinheit Erlangen Nord-Ost. Sie wissen alle, was sie Udo Zettelmaier, ihrem Sämann, zu verdanken haben, hatte er doch St. Theresia vor 14 Jahren unter schwierigen Umständen übernommen. Pfarrer i.R. Wolfgang Will hatte die Gemeinde 30 Jahre lang aufgebaut, viel in der Ökumene erreicht und zum Beispiel den Jugendclub "Orange" unter dem Kirchengebäude etabliert.

Große Herausforderungen wurden für Udo Zettelmaier die Konsolidierung der Finanzen und die vielen anstehenden Renovierungsmaßnahmen. Vor allem versuchte der Theologe, die Menschen wieder zusammenzuführen. So wurde St. Theresia "innerlich und äußerlich renoviert". Es bestehen weiterhin zwei Kindergärten, viele ehrenamtliche Gruppen – besonders im Bereich Kinder- und Jugend-Gottesdienste – und ein Pfadfinderstamm. Die Mitgliederzahl liegt bei knapp 3300 Katholiken.

Schmerzhafte Umbrüche gab es für Udo Zettelmaier auch als Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Erlangen Nord-Ost mit rund 11 000 Mitgliedern: "Wir haben diese Umbrüche mit den fünf Kirchengemeinden im gemeinsamen Ausschuss bestmöglich zu klären versucht." Trotz des "Kunstgebildes" (Trennung in einen Nord- und einen Ost-Teil) habe die seelsorgerliche Kooperation in den letzten Jahren relativ gut geklappt", berichtet Zettelmaier, der zum 1. September in den Ruhestand geht.

Nach dem Abschiedsgottesdienst mit der Erwachsenenband wird vor der Kirche St. Theresia — untermalt von der Jugendband — gefeiert. Die Ministranten überreichen ihrem Pfarrer zwei Holzkreuze. Der Sämann nimmt eine weitere Frucht mit auf den Weg.

SEBASTIAN MÜLLER