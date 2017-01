Erlanger Polizei ermittelt Handtaschen-Diebe

Junges Paar hatten eine 86-Jährige beklaut - vor 20 Minuten

ERLANGEN - Bereits Ende November 2016 entwendete ein zunächst unbekanntes Pärchen in einem Supermarkt in der Innenstadt die Handtasche einer 86-jährigen Erlangerin. Jetzt wurden die Taschendiebe ermittelt.

Die Polizei konnte Handtaschen-Diebe ermitteln (Symbolbild). © colourbox.com



Die Seniorin hatte zum damaligen Zeitpunkt ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt abgelegt, um Einkäufe zu tätigen.

Als sie kurze Zeit später ihre Handtasche wieder an sich nehmen wollte, musste sie feststellen, dass diese gestohlen wurde. Neben den üblichen persönlichen Papieren befanden sich in der Handtasche auch rund 100 Euro Bargeld. Jetzt ermittelte die Erlanger Polizei das Pärchen, die entwendete Handtasche wurde in der Wohnung des Pärchens sichergestellt. Auf die 19-jährige Täterin und ihren 20-jährigen Freund kamen die ermittelnden Beamten auf Grund von Zeugenaussagen des anwesenden Verkaufspersonals.

Am vergangenen Freitag wurden die Beiden in ihrer Wohnung aufgesucht und mit dem Sachverhalt konfrontiert.

Daraufhin übergab die 19-Jährige den Beamten die entwendete Handtasche. Aus der Tasche hatte sie lediglich die 100 Euro Bargeld entnommen.

Gegen die beiden Heranwachsenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinsamen Diebstahls eingeleitet.

en