Erlanger Polizei findet 22 Kilo Marihuana in Kofferraum

Beifahrer flüchtete bei Festnahme - Männer sitzen nun in Untersuchungshaft - vor 1 Minute

FRAUENAURACH - Bereits im April machte eine Polizeistreife aus Erlangen an der A3 bei Frauenaurach den ganz großen Fund: Im Kofferraum eines Wagens entdeckten die Beamten 22 Kilogramm Marihuana. Nun scheint festzustehen, woher das Rauschgift kommt und wo es verkauft werden sollte.

Großer Fund an der A3 bei Frauenaurach: In einem Kofferraum fanden Erlanger Polizisten im April 22 Kilogramm Marihuana.



Großer Fund an der A3 bei Frauenaurach: In einem Kofferraum fanden Erlanger Polizisten im April 22 Kilogramm Marihuana. Foto: Bayerisches Landeskriminalamt



Am Donnerstag, den 19. April 2018, überprüften Polizisten gegen 12.30 Uhr kurz vor der Ausfahrt Frauenaurach einen Wagen, in dem zwei Männer saßen. Einer der beiden war 28 Jahre alt und wohnte in Fürth, bei dem anderen handelte es sich um einen 34-jährigen Schwabacher. Im Zuge der Kontrolle warfen die Polizisten ebenso einen Blick in den Kofferraum - dort machten sie eine ganz besondere Entdeckung: In großen grünen Plastiktüten, die sonst für Gartenabfälle verwendet werden, lagerte dort eine große Menge Marihuna - exakt 22 Kilogramm.

Bei der Kontrolle konnten die Polizisten mehrere Säcke mit Marihuana sicherstellen.



Bei der Kontrolle konnten die Polizisten mehrere Säcke mit Marihuana sicherstellen. Foto: Bayerisches Landeskriminalamt



Als die Beamten die beiden Männer deshalb festnehmen wollten,wehrte sich der 28-Jährige, riss sich los und ergriff die Flucht. Er kam jedoch nicht weit und konnte schon kurz darauf ergriffen werden. Neben den Drogen im Kofferraum hatte sich der 34-jährige Fahrer noch wegen eines zweiten Vergehens schuldig gemacht: Laut Polizei bestand gegen ihn nämlich ein Fahrverbot.

Ein Richter des Erlanger Amtsgerichtes ordnete Untersuchungshaft für die beiden Männer an. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zur Last gelegt.

Die Polizei konnte bereits einige Details zu dem Fall ermitteln: So gehen die Beamten davon aus, dass die Drogen aus Frankfurt am Main stammen. Wer die eigentlichen Abnehmer sind, ist noch unklar - laut Hinweisen könnten diese allerdings aus dem Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen stammen. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER Nordbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitere Ermittlungen übernommen.

