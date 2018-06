Erlanger Polizei findet Rauschgift in der Fahrertür

ERLANGEN - In einem Auto war eine Gruppe junger Menschen aus dem westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt mit Amphetamin und Rauschgift unterwegs. Dann geriet sie in eine Polizeikontrolle.

Montagabend kurz nach 22 Uhr kontrollierte eine Streife der Erlanger Polizei in der Parkplatzstraße ein Auto, in dem mehrere Personen mitfuhren.Den Beamten fiel auf, dass im Fahrzeug mehrere Einwegspritzen lagen. Deshalb nahmen sie das Auto näher in Augenschein, dabei fanden sie in einem Versteck in der Fahrertüre zwei Tütchen mit etwa 1,5 Gramm Amphetamin sowie mehrere Rauschgiftutensilien.

Das Rauschgift gehörte der 23-jährigen Beifahrerin aus dem westlichen Landkreis. Darüber war das Fahrzeug mit verfälschten Kennzeichen unterwegs, da der Besitzer die Zulassungsplakette nachträglich angebracht hatten.

Den ebenfalls aus dem westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt stammenden Fahrer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten wegen der fehlenden Zulassung des Fahrzeuges. Ob das Fahrzeug noch versichert war, ermittelt die Polizei gerade. Nachdem die Beamten das Rauschgift und die Kennzeichen gesichert hatten, entließen sie die Personen wieder aus dem polizeilichem Gewahrsam.

