Erlanger Polizei leistet spanischem Lkw-Fahrer Erste Hilfe

Der Kraftfahrer klagte über starke Schmerzen in der Brust - vor 11 Stunden

ERLANGEN - Verkehrspolizisten aus Erlangen wurden am Dienstagabend auf einen Sattelzug aufmerksam, dessen Fahrer sich zuvor auf einen Autobahnparkplatz gerettet hatte. Die Beamten erkannten eine Notlage und griffen ein.

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr stellten Erlanger Verkehrspolizisten ihre Erste-Hilfe-Fähigkeiten unter Beweis, als sie auf einen Sattelzug aufmerksam wurden, der sich auf der A3 auf dem Weg Richtung Südbayern befand.

Dort gelang es einem spanischen Lkw-Fahrer noch gerade so einen Autobahnparkplatz zwischen Schlüsselfeld und Pommersfelden anzusteuern und sein Fahrzeug abzustellen. Als die Streife diesen bemerkte und den Spanier ansprach, beklagte dieser starke Schmerzen im Brustbereich.

Während die Beamten einen Rettungswagen organisierten, leisteten sie bis zu dessen Eintreffen erste Hilfe am Fernfahrer. Notärzte brachten den Mann schließlich in die Klinik. Die Polizisten nahmen sich daraufhin des herrenlosen Sattelzugs an und stellten diesen sicher ab.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.