Erlanger Polizei mit neuem Chef

ERLANGEN - Erlangen hat einen neuen Polizeichef: Der gebürtige Oberfranke Peter Kreisel leitet seit Anfang März die Inspektion in der Schornbaumstraße.

Neu auf dem Posten: Peter Kreisel. Foto: Montage: nordbayern



Dieser Wechsel ging rundum schnell – und zwar für alle Beteiligten. So plötzlich die Beförderung des früheren Leiters der Polizeiinspektion (PI) Erlangen-Stadt, Adolf Blöchl, zum Vizechef des Präsidiums Unterfranken vonstatten ging, so unerwartet kam auch die Bestellung Peters Kreisels als dessen Nachfolger. "Bei mir war es analog genauso kurzfristig", berichtet der 55-Jährige über seinen Wechsel vom Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg nach Erlangen.

Bereits in der Nachbarstadt war der Polizeidirektor unter anderem für den Bereich Erlangen zuständig.

"Die neue Stelle ist für mich also indirekt ein Heimspiel", sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die vergangenen fünf Jahre war Kreisel beim Polizeipräsidium für Planung und Durchführung aller großen Einsätze verantwortlich.

In seiner neuen Dienststelle habe er sich bereits gut eingelebt, erzählt der Leitende Polizeidirektor. Nun freue er sich auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen: "Es gibt hier schon einiges an Neuem, das ich mir erschließe". Erste Gespräche zum Thema Sicherheit habe er mit städtischen Behörden schon geführt.

Der bisherige Polizeichef Blöchl hatte zum 1. März den Posten des Vizechefs des Präsidiums Unterfranken in Würzburg übernommen.

