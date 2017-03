Erlanger Polizei schnappt Kleinkriminellen auf Rastplatz

Der 37-Jährige leistete sich gleich mehrere Delikte - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Blöd gelaufen" waren die letzten Worte eines 37-jährigen Schwaben, bevor sich die Zellentür hinter ihm schloss. Der Mann ging am Montagnachmittag der Erlanger Polizei ins Netz. Drogenbesitz, Fahren ohne Führerschein, Trickbetrug - die Liste an Delikten ist lang.

Gegen 17.20 Uhr hielten Beamte der Erlanger Verkehrspolizei an der Autobahnrastanlage Aurach-Nord einen blauen Mietwagen an. Der Fahrer hatte weder einen Führerschein, noch einen Ausweis bei sich, teilte die Polizei mit. Er gab den Beamten zwar seine Personalien an, allerdings waren diese falsch.

Nach mehreren Überprüfungsfragen stürzte dann das Lügenkonstrukt des Mannes zusammen. Der 37-Jährige hatte keinen Führerschein, weil ihm diesen die Polizei schon seit längerer Zeit entzogen hatte. Außerdem stand der Fahrer sichtlich unter Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Beamten auch ein Päckchen Haschisch.

Als der 37-Jährige bei der Kontrolle merkte, dass es für ihn brenzlig wird, nahm er die Beine in die Hand und flüchtete. Allerdings kam er nicht weit, denn die Beamten waren schneller. Sie fingen den Mann ein und legten ihm Handschellen an.

Letztlich stellte sich noch heraus, dass der Mann ein gesuchter Trickbetrüger ist. Er hatte noch eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten zu verbüßen. Deshalb brachten die Polizisten den 37-Jährigen nach der Anzeigenaufnahme wegen des Fahrens ohne Führerschein, Drogenbesitzes und des Fahrens unter Drogeneinfluss in die nächste Haftanstalt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo

Mail an die Redaktion