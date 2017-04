Erlanger Professor löst Echo in der Türkei aus

Reaktion auf Bahadirs Aussagen zu Verfassungsreferendum - 15.04.2017 06:00 Uhr

ERLANGEN - Das EN-Gespräch mit dem Erlanger Professor für Gegenwartsbezogene Orientforschung und Sprecher der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion, Sefik Alp Bahadir, sorgt weiter für Wirbel — bis weit in die Türkei hinein.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan möchte durch die Verfassungsreform mehr Macht erhalten. © AFP



Die Einschüchterungsmethoden des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Regierungspartei AKP zeigen Wirkung: in Deutschland und – natürlich – in dem Staat am Bosporus selbst.

Nun hat uns auf das Gespräch mit dem Erlanger Professor für Gegenwartsbezogene Orientforschung und Sprecher der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion, Sefik Alp Bahadir, hin sogar ein Brief aus der Türkei erreicht. Der Verfasser, ein Sozialwissenschaftler, der als Professor an einer Universität in der Türkei lehrt, will anonym bleiben, um, wie er schreibt, "keine Repressalien zu provozieren". Der Redaktion ist der Name bekannt.

In seiner E-Mail kritisiert der Professor unter anderem Bahadirs Begründung für eine Verfassungsreform mit dem Hinweis auf die fehlende Konsensbereitschaft der miteinander rivalisierenden politisch-sozialen Gruppen. Zwar würde der Umbau der parlamentarischen Republik in einen "Führerstaat" die Entscheidungsfindung erleichtern, schreibt der Dozent und Buchautor, doch die Entscheidungsdurchsetzung trotz Autoritarismus erschweren.

"Die kaltgestellte Opposition wird sich mit ihrer Verrandung nicht immer abfinden und daher radikalisiert", vermutet der Sozialwissenschaftler, der zur Türkei und seinen ethnischen Problemen bereits viel geforscht und veröffentlicht hat. "Herrn Bahadir sollte offenbar schon bewusst sein, dass mit seinem Plädoyer für die Präsidialrepublik auch die Tyrannei der konservativ-islamistischen Mehrheit zu Lasten der Säkularen, Aleviten, Linken, Liberalen und Kemalisten verbunden ist", so der Hochschullehrer.

Die Stimmung in der Türkei sei kurz vor der Abstimmung an diesem Sonntag auf Grund der Polarisierung "sehr angespannt". Gegner der Verfassungsreform in der Wissenschaft fürchteten sich vor Entlassungen und strafrechtlicher Verfolgung. Ältere und bekannte Professoren hätten in Ankara und in Izmir ihre frühzeitige Pensionierung beantragt, um "in Frieden und ohne Probleme auszuscheiden, da zwangs- und massenweise Entlassene mit einigen Einbußen zu rechnen haben."

Professor Bahadir hatte sich in einem EN-Interview für eine Änderung der Verfassung ausgesprochen. Diese Haltung löste bei vielen Erlanger Persönlichkeiten und hier lebenden Türken Empörung aus. FDP-Fraktionschef Lars Kittel machte den EN-Beitrag zum umstrittenen Referendum zum Stadtratsthema.

