Erlanger Realschule auf dem Weg zur digitalen Schule

Realschule am Europakanal startet als eine von acht Modellschulen einen Schulversuch - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Die Realschule am Europakanal ist, nach einem Vorbereitungsjahr, seit September am Schulversuch "Digitale Schule 2020" beteiligt. Heute ist an der Schule der offizielle Startschuss.

Lernen mit Hilfe digitaler Medien: Dies ist in der Realschule am Europakanal in IPad-Klassen möglich. Angestrebt wird die Ausweitung auf alle Klassen. © Foto: Bildungspakt Bayern



Lernen mit Hilfe digitaler Medien: Dies ist in der Realschule am Europakanal in IPad-Klassen möglich. Angestrebt wird die Ausweitung auf alle Klassen. Foto: Foto: Bildungspakt Bayern



Die Realschule am Europakanal ist seit diesem Schuljahr auf dem Weg zu ihrem erklärten Ziel, die erste voll digitalisierte Schule Erlangens zu werden. Das heißt, dass bis zum Jahr 2020 alle Lehrer in allen Fächern ihre Schüler mit Hilfe digitaler Medien unterrichten werden.

Den Schulversuch "Digitale Schule 2020" hat die Stiftung Bildungspakt Bayern — ein Verbund von Wirtschaftsunternehmen, Verbänden und dem Bildungsministerium des Freistaats — gestartet, um einen Impuls zu setzen. An Schulen, die bereits über breite Erfahrungen im Einsatz mit digitalen Medien verfügen und sich durch Innovationsbereitschaft auszeichnen, solle "modellhaft gezeigt werden, wie der Mehrwert digitaler Medien für die Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung genutzt werden kann", heißt es.

Zwei Schulen jeder Schulart nehmen an dem Schulversuch teil, darunter die Erlanger Realschule am Europakanal. Vertreter der Stadt Erlangen, des Bildungspakts Bayern und insbesondere auch des Kultusministeriums sind bei der heutigen Veranstaltung zugegen, bei der zahlreiche Vorträge und Workshops auf dem Programm stehen.

An der fünf- bis sechszügigen Realschule am Europakanal gibt es, wie berichtet, seit Jahren spezielle IPad-Klassen, die ab der siebten Jahrgangsstufe parallel zu den herkömmlichen Klassen angeboten werden. Die ersten beiden Jahrgänge haben inzwischen bereits die Schule verlassen. Jetzt soll die Digitalisierung an der Schule weiter ausgebaut werden. "Wir wollen alle Lehrer und Schüler mitnehmen", betont Schulleiter Markus Bölling.

Von Seiten der Stiftung Bildungspakt Bayern heißt es, dass die gewinnbringende Integration digitaler Medien in Schulen einen komplexen Innovationsprozess darstelle, für den es bisher keine "schlüsselfertigen" Lösungen gebe. "Wir sollen im Schulversuch Steuerungswissen für Bayern generieren", erklärt Bölling. Er weist darauf hin, dass die Realschule am Europakanal damit auch eine Vorreiterschule für Digitalisierung nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland sei.

ek