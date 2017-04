Erlanger Ringer scheitern im Mittelfrankenpokal

TV 1848 verliert beim klassenhöheren SC Oberölsbach mit 11:32 - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Ringer des TV 1848 Erlangen hätten im Mittelfrankenpokal auch auf einen Erstligisten treffen können. Doch das Los bescherte ihnen ein Duell beim SC Oberölsbach und dort am Samstagabend eine 11:32-Niederlage. Auch Johannes Hölzel wollte kämpfen, in seiner Schwergewichts-Klasse fand sich aber kein Gegner. Zufrieden ist der 31-Jährige trotzdem.

Im Training auf der Matte, im Pokal nur als Trainer gefordert: Johannes Hölzel (unten). © Foto: privat



Herr Hölzel, Sie durften gar nicht mitkämpfen. Enttäuscht?

Johannes Hölzel: Es ist natürlich schade. Eine halbe Stunde vor Kampfbeginn werden wir gewogen. Wenn sich keiner auf die Waage stellt, fällt mein Kampf aus. Ich trete im Schwergewicht bis 130 Kilogramm an.

Das ist eine Menge. Wie groß sind Sie denn?

1,92 Meter.

Und keiner wollte gegen Sie antreten?

Nein. Aber das kommt häufiger vor. Wir konnten ebenfalls zwei Gewichtsklassen nicht stellen, auch deshalb haben wir am Ende verloren.

Sie unterlagen am Ende mit 11:32. Das klingt deutlich.

Das wirkt klarer, als es tatsächlich war. Die Kämpfe waren gut. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. In Summe haben zehn Kämpfe stattgefunden, fünf haben wir gewonnen — allerdings alle sehr knapp. Aber man muss bedenken: Vor zwei Jahren haben wir noch in der untersten Liga gekämpft und Oberölsbach ist jetzt eine Klasse über uns.

Sie hatten Los-Pech?

Im Pokal ringen alle Mannschaften aus Mittelfranken unabhängig von ihrer Liga. Wer sich anmeldet, ist im Lostopf, und kann als Gegner in der ersten Runde auch den Titelverteidiger SV Johannis Nürnberg bekommen, die kämpfen in der Bundesliga. Es wird völlig frei gelost. Der SC Oberölsbach war ein guter Gegner.

Sie haben erstmals am Pokal teilgenommen. Warum?

Den Wettbewerb gibt es erst seit einem Jahr. Diesmal haben wir uns dafür entschieden, um abseits der Saison Kampfpraxis zu behalten.

Die Saison beginnt bei Ihnen erst im September.

Aktuell finden Einzelmeisterschaften statt, deshalb wurde der Pokal auch in diese Zeit gelegt. Für uns war es aber auch schön, mal etwas anderes zu sehen.

Ist Oberölsbach einen Besuch wert?

Es ist ein kleiner Ort in der Nähe von Neumarkt. Hier kommen teilweise bis zu 400 Zuschauer zu den Liga-Kämpfen, gegen uns waren 200 Zuschauer in der Halle. Bei uns kommen in der Saison zwischen 30 und 100. Das war für uns also schon etwas Besonderes.

Und Sie mussten zuschauen.

Ich ringe in Erlangen, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Parallel bin ich auch Abteilungsleiter und Trainer der Mannschaft. Also habe ich meine Teamkollegen unterstützt. Während der Kämpfe sitzen die Trainer an den Ecken der Ringmatte. Man beobachtet den Kampf von Außen und brüllt immer wieder Hinweise hinein. In der Pause betreue ich den Ringer, massiere die Muskeln. Das ist auch mein Job. Leider hat es diesmal nicht fürs Halbfinale gereicht.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail