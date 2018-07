Am Sonntag kam es zu einem Feuer in der Erlanger Altstadt: Auf einer Dachterrasse in der Kirchenstraße brach ein Brand aus. Die Feuerwehr löschte per Drehleiter, verletzt wurde niemand. Möglicherweise war ein Holzkohlegrill Schuld an dem Brand.

Die Schülerinnen und Schüler des Christian-Ernst-Gymnasiums in Erlangen warfen sich zur Feier des Tages mächtig in Schale. Mit schicken Kleidern und stilvollen Smokings feierten die Jugendlichen am Samstag in der Mehrzweckhalle in Neunkirchen am Brand ihr bestandenes Abitur.