Erlanger Sänger-Duo sucht Prinzessinnen und Prinzen

Sonja Tonn und Wulli Wullschläger planen für 17. September Musikvideo-Dreh - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Das Duo will ins Fernsehen: Mit einem Musikvideo, das am 17. September im Rahmen des „Ring Ding!“-Bürgerfests am Würzburger Ring mit möglichst vielen Festbesuchern als Statisten gedreht werden soll, wollen Sängerin Sonja Tonn und Gitarrist und Sänger Wulli Wullschläger einen weiteren Karriereschritt nach vorn tun.

Der Gitarrist und Sänger Thomas „Wulli“ Wullschläger mit der Sängerin Sonja Tonn. © privat



„Zugegeben, die Idee zum Video stammt nicht von uns, sie ist uns, ja, ,passiert‘“, sagt Thomas „Wulli“ Wullschläger, Musiker und Betreiber des Musik-Kellers „Strohalm“. Nun denn, der Zufall schreibt eben doch die schönsten Geschichten: Das Duo Wulli & Sonja gaben vor einiger Zeit auf dem Marktplatz in Schwabach anlässlich des dortigen Stadtfests Kostproben ihres Rock-, Pop-, Blues- und Balladen-Programms. Da näherte sich plötzlich, angelockt von den Klängen, eine stetig steigende Zahl von Müttern mit ihren, dank einer Kinderschmink-Aktion, teils geschminkten und verkleideten Kindern der Bühne, bevölkerten den Vorplatz und lauschten. Ein „magischer“ Moment, den das Musik-Duo in bester Erinnerung behielt.

Schon länger wollte man „überregional einen Schritt vorangehen“, denn, wie Wullschläger sagt, „in der Region sind wir gut eingeführt.“ So reifte nun in beiden die Idee, einen Musikvideoclip zu produzieren. Zu diesem Zweck guckten sie sich ihre selbst getextete und komponierte Ballade „Prinzessin“, veröffentlicht auf der CD „Der letzte Gaukler“, aus, in der es um die ganz besondere Liebe zwischen Eltern und Kindern geht. Engagiert wurde das Kamerateam, das bereits für die Aufnahmen zum zehnjährigen Duo-Jubiläum verantwortlich zeichnete.

Und jetzt können also all die ins Spiel kommen, die schon immer mal vor einer Kamera stehen wollten, und sei es auch nur als Statisten: Gesucht werden noch Eltern mit Kindern aller Altersklassen, die am Samstag, 17. September, Zeit und Lust haben, ab 11.30 Uhr zur Waldbühne des „Ring Ding!“-Festivals am Würzburger Ring in Büchenbach zu kommen. Das Drehbuch sieht Folgendes vor: Wulli und Sonja geben auf der Waldbühne ein Konzert. Während des Songs „Prinzessin“ kommen immer mehr Familien – angesprochen durch den Text – in Richtung Bühne, wiegen sich zur Musik und bringen auf dem Weg dorthin ihre Liebe zueinander durch eine kleine Geste zum Ausdruck. Im Anschluss an den Song folgt ein langer Applaus und „es sind im Publikum unzählige Menschen zu sehen, die sich umarmen. Schön wäre es“, so Wulli Wullschläger, „wenn möglichst viele Mädels und Jungs als Prinzessinnen und Prinzen verkleidet erscheinen würden.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen lautet die Devise.

Mindestens vier Kameras und sogar eine Drohne werden die Szenerie einfangen, der Song wird zudem live aufgenommen, ohne spätere Nachbearbeitung. Zwei Anläufe (12.45, 13.45 Uhr) sind angesetzt, dann sollen die Aufnahmen, die auch Szenen von weiteren „Familienmomenten“ auf dem Festgelände enthalten sollen, im Kasten sein. Sollte regnerisches Wetter herrschen, sind bunte Regenschirme und bunte Gummistiefel erwünscht.

Bei Dauerregen fällt die von der „Kulturbühne Strohalm“ und dem „Bürgertreff Die Scheune“ organisierte Ganztags-Veranstaltung mit Trödelmarkt und zwei weiteren Konzerten am Nachmittag mit den Formationen „Trip Down Memory Lane“ und „D‘groove“ aber aus.

Nach der Postproduktion des Clips, die bis zu vier Wochen dauern kann, geht es dann ans Eingemachte: Das Musikvideo wird auf YouTube zu sehen sein. Im Gespräch ist man außerdem mit dem SAT1-Frühstücksfernsehen und selbst zum ZDF-Fernsehgarten hat man Kontakte.

„Wulli & Sonja“ treten am 14.9. ab 21 Uhr zusammen mit den Liedermachern Suzan Baker und Dennis Lüddicke im Musik-Keller „Strohalm“ (Hauptstraße 107) auf.

www.scheune-erlangen.de

www.wulliundsonja.de

MANFRED KOCH