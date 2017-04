Erlanger Schlagerstar Michael Holm stets auf Tour

Der 73-Jährige ist derzeit mit bekannten Musikern unterwegs - vor 25 Minuten

ERLANGEN - 73 Jahre – und kein bisschen leise! Einer der bekanntesten und populärsten Erlanger, Michael Holm, rockt nach wie vor die Bühnen – oder jüngst das Festzelt auf der Landtechnik-Messe in Dittelbrunn, wie die Mainpost bewundernd feststellte.

Ein Oldie-Abend mit viel Power: Michael Holm (rechts) ist derzeit auf Tournee — mit den „Schlagerlegenden“ Graham Bonney, Peggy March, Lena Valaitis, Mary Roos und Ireen Sheer (von links nach rechts). © Udo B. Greiner



Ein Oldie-Abend mit viel Power: Michael Holm (rechts) ist derzeit auf Tournee — mit den „Schlagerlegenden“ Graham Bonney, Peggy March, Lena Valaitis, Mary Roos und Ireen Sheer (von links nach rechts). Foto: Udo B. Greiner



Zurzeit ist Michael Holm als "Schlagerlegende" auf Tournee – zusammen mit Peggy March (69), Ireen Sheer (68), Lena Valaitis (72), Graham Bonney (73) und Mary Roos (68). 13 Live-Auftritte absolviert das alles andere als altersschwache Sextett mit dem Orchester Otti Bauer noch bis 27. April, am Mittwoch, 26. April, übrigens auch in der Nachbarstadt Fürth.

Lothar Bernhard Walter – so der "bürgerliche" Name von Michael Holm, unter dem ihn auch seine Lehrer und Mitschüler in Erlangen riefen – kennt keine Ruhe. Er ist quasi ausgebucht – unter anderen auch als Moderator der TV-Sendung "SuperGoldies" beim Bezahlsender Sky, die er wöchentlich am Freitag ab 21 Uhr präsentiert und mit persönlichen Anekdoten über die ihm bekannten Schlagerstars auflockert. Und es sind nicht wenige, die Holm persönlich kennt. Er ist ja nicht nur Schlagersänger – seine neueste Single trägt den Titel "Frauen sind noch schöner" –, sondern auch und vor allem Songwriter, Texter und Produzent. So brachte er zahlreiche Kolleginnen und Kollegen ins Rampenlicht. Er schrieb in seiner Karriere fast tausend Titel. Die "SuperGoldies" sind für Holm eine Sendung, "die meinem Alter und meiner Erfahrung in der Branche entspricht", sagt er. Und er erinnert sich dabei an erste Anfänge: als Moderator der WDR-Sendung "Stars präsentieren Stars" in den 70er Jahren.

Daran war aber noch nicht zu denken, als er am 29. Juli 1943 im pommerschen Stettin geboren wurde. Im Alter von zwei Jahren flüchtete er vor den anrückenden Russen mit der Familie in den Westen und fand in Erlangen eine neue Bleibe.

In der Familie wurde Hausmusik gepflegt, die vier Geschwister nahmen den kleinen Bruder mit in Konzerte mit klassischer Musik. Der kleine Lothar, pardon: Michael, spielte die Flöte – und schwärmt seitdem für die Musik von Johann Sebastian Bach. In der Hugenottenstadt ging er zur Schule, kaufte sich vom ersten selbst verdienten Geld eine Gitarre, gründete mit 15 Jahren seine erste Band und zog mit Rock’n’Roll durch die Kneipen. Heimlich schrieb er dabei seine ersten Lieder.

Nach dem dennoch geglückten Abitur studierte er zunächst Jura in West-Berlin, doch die Musik ließ ihn nicht mehr los. Es dauerte jedoch bis 1969, ehe ihm der Durchbruch gelang – mit "Mendocino", die damals in Deutschland meistverkaufte Single. Das Lied darf natürlich auf der gerade laufenden Tournee nicht fehlen. Doch man erinnert sich auch an Titel wie "Barfuß im Regen", "My Lady of Spain", "Tränen lügen nicht", "Lucille" und "El Lute".

Große Erfolge

Eine Reihe seiner großen Erfolge interpretiert Holm jetzt wieder auf der Tournee. In Würzburg konnte man ihn erleben, als er wie ein junger Kerl die Bühne be-rockte, fast bis ins Groteske bemüht. Dass er aus Erlangen stammt, daraus machte er kein Geheimnis. "Ich bin einmal mit dem Fahrrad von Erlangen bis Würzburg gefahren."

Die Power für seine kräfteraubenden Auftritte holt er sich im Fitness-Studio. Holm: "Je älter ich werde, desto mehr fühle ich mich dazu aufgerufen." Und vielleicht sieht man ihn auch wieder auf der Bergkirchweih – dort, wo er einmal bei den VIPs am Steinbach-Stammtisch eingeladen war.

UDO B. GREINER