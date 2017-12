Erlanger schnürten Pakete für Kinder in Not

Hilfsaktion für Bosnien-Herzegowina - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Fast 50 Millionen Kinder sind laut Unicef auf der Flucht vor Konflikten, Gewalt und Armut. Oft haben sie ihre Eltern und Familien verloren oder leben am Rande der Gesellschaft. Seit 1999 kümmern sich Kinder über Grenzen hinweg um ihre Altersgenossen und bereiten ihnen zu Weihnachten mit der "Aktion Kinder helfen Kindern!" eine besondere Überraschung.

Symbolbild © colourbox.com



120 Kinderpakete, sechs Schulranzen, 15 große Kisten mit Spielzeug, Wäsche und Hygieneartikeln und 355 Euro sind das diesjährige Ergebnis der Aktionsgruppe in Erlangen 1.

Insgesamt kamen in der ganzen Region Nordbayern 1960 Kinderpakete, 426 große Kisten und sieben Plastiksäcke mit Kuscheltieren zusammen.

In Erlangen 1 wurde das gute Ergebnis durch die Unterstützung vieler Helfer möglich. Dazu gehören der Waldorf Kindergarten in Erlangen, die Heinrich-Kirchner Grundschule in Erlangen, die Thoner Espan Grundschule in Nürnberg, die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Erlangen.

An der Hilfsaktion haben sich zahlreiche Ehrenamtliche und auch Firmen beteiligt.Inzwischen sind die Pakete schon auf ihrem Weg nach Bosnien-Herzegowina; dort werden sie dann sofort an Kinder in Not verteilt.

Den genauen Status der Lkw kann jeder Interessierte auf der Website der Aktion verfolgen (www.kinder-helfen-kindern.org).en