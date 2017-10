Erlanger Schüler auf Musik-Expedition in Brasilien

ERLANGEN - Auf den Spuren der großen Forscher Martius und Spix: Zehn Schüler des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen sind mit ihrem Musiklehrer Philipp Barth Ende August nach São João in Brasilien gereist. Hier Impressionen einer spannenden Kulturbegegnung.

Die Schüler aus Erlangen wurden mit offenen Armen aufgenommen. © Lucio Barreto



Im Jahre 1817 startete der Erlanger Naturforscher Carl Friedrich Philipp von Martius zusammen mit Johann Baptist von Spix aus Höchstadt im Auftrag von König Maximilian I. von Bayern eine dreijährige Expedition in das ferne Brasilien. Das fränkische Forscherteam brachte tausende Pflanzen, Samen, Insekten und Tiere mit nach Bayern, die zum größten Teil noch heute in der Zoologischen Staatssammlung in München zu besichtigen sind. Aus Anlass dieses Jubiläums wurde die "Musik Expedition" ins Leben gerufen: 14 Musiker aus São João del-Rei kamen im Juli nach Erlangen und zehn Schüler des Christian-Ernst-Gymnasiums reisten mit ihrem Musiklehrer Philipp Barth Ende August nach São João, einem Ort auf der Route des großen Erlanger Forschers.

Hier veranstaltet das "Instituto Spix & Martius" jährlich ein Musik-Festival, bei dem die Erlanger Schüler als "Martius Ensemble — Orquestra de Cordas de Erlangen" auftraten und auch im Festival-Orchester mitwirkten. Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Expedition hatte Christian Stemmler, der gemeinsam mit Manfred Hopfengärtner auch maßgeblich für die Planung und Durchführung des überaus gelungenen interkulturellen Austausches verantwortlich war.

Im ersten Teil dieser Musik Expedition wohnten die 14 brasilianischen Musiker in den Familien des Martius Ensembles, lernten Franken kennen und gaben mehrere Konzerte in Erlangen und Höchstadt, die eine mitreißende Kostprobe brasilianischer Musik boten.

Dann folgte der Gegenbesuch: In São João imponierten den Schülern des CEG besonders die Lebensfreude und die Spontaneität, mit der die Brasilianer den deutschen Schülern überall begegneten. Diese Offenheit zeigte sich zum Beispiel bei der Mitwirkung an der musikalischen Gestaltung eines Gottesdienstes in der Kathedrale von São João, bei spontanen Konzerten auf der Straße und in vielen Gesprächen mit brasilianischen Musikern. Selbst die Proben des Martius-Ensembles waren häufig gut besucht.

Die jungen Musiker vom CEG traten in der Kathedrale von São João auf. © Lucio Barreto



Höhepunkt war sicher das Konzert des Martius Ensembles im "Museu Regional": Der Andrang war so groß, dass viele Zuhörer sogar stehen mussten. Auf dem abwechslungsreichen Programm stand Mendelssohns 8. Streichersinfonie, die zur gleichen Zeit komponiert wurde, in der Martius und Spix ihre Expedition unternahmen. Das barocke Werk "Battaglia a 10" von Heinrich Biber entstand zur Zeit der Stadtgründung im 17. Jahrhundert.

Das Publikum war beeindruckt und begeistert von dem hohen musikalischen Niveau, der Präzision und der Spielfreude der jungen Musiker des CEG unter ihrem Dirigenten Philipp Barth und dankte mit langen Standing Ovations. Als Zugabe spielte das Ensemble eine brasilianische Komposition für Streicher des Komponisten Modesto Fonseca aus São João del-Rei. So fand auch hier ein echter musikalischer Austausch statt, der sich im gemeinsamen Musizieren mit brasilianischen Musikern im Festival Orchester festigte.

Am Sonntag, den 8. Oktober, gibt das Martius Ensemble ab 15 Uhr in der Aula des CEG ein Konzert seines Festival-Programms und berichtet mit Photos und Filmen von der Reise.

Einen Blog über die Reise gibt’s im Internet auf der Seite:

www.ceg-erlangen.de.

