Erlanger Schüler freuen sich über U18-Wahl

Nächsten Sonntag ist Bundestagswahl — Jugendliche durften aber schon am Freitag ihre Stimme abgeben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Freitag fand in Erlangen die U 18-Wahl statt. Das Feedback der Schüler war positiv.

Am Wahllokal der Erlanger Nachrichten hat sich am Freitagvormittag kurzzeitig eine längere Schlange gebildet. Vor allem Schulklassen nutzten die Gelegenheit, um an der U18-Wahl teilzunehmen. © Micha Schneider



Vincent Königsmann scheint kein schüchterner Schüler zu sein. "Interview? Ok.", sagt der 14-Jährige prompt, während einige Mitschülerinnen sich da dann doch etwas mehr zierten und sich ihrer Sache nicht ganz so sicher waren. "Das wird ein langes Interview", vermutet die Lehrerin im Hintergrund.

So lange ist es dann aber doch gar nicht geworden. Eigentlich hatte Vincent auch nur erzählt, was er von dieser U 18-Wahl hält, auf die er über die Schule aufmerksam wurde. "Ich finde das gut", sagt Vincent, "man merkt halt anhand der Statistiken von den jüngeren Leuten, was die nächsten Jahre dann so gewählt wird", sagt der Schüler, der sich "ein bisschen" für Politik interessiert und das Geschehen ab und zu in den Nachrichten verfolgt. Am Freitag durfte er nicht nur zuschauen, sondern selbst mitmachen.

Die bundesweite Jugendwahl findet nun schon seit 1996 statt — einige Schulklassen hatten sich auch in Erlangen angekündigt, um sich an der Wahl zu beteiligen. Nicht nur in der Geschäftsstelle der EN konnte man wählen, auch der Hugenottenplatz wurde am Freitagvormittag kurzzeitig voller, als eine zehnte Klasse des Ohm-Gymnasiums ihre Stimmen in den Wahlurnen abgaben.

Auch Sina Staudigel und Noreen Schulz, beide 15 Jahre alt, beteiligten sich: "Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass die Jugend mal etwas zu sagen hat. Eigentlich ist es ja so, dass wir eher raus gehalten werden aus der Politik. Ich weiß nicht, ob viele einfach denken, dass wir nicht so viel davon verstehen", sagt Sina und ihre Freundin Noreen pflichtet ihr bei: "Ich finde es auch gut, dass man mal erfährt, wie das abläuft, weil man das ja mit 18 dann auch machen muss." Bei der nächsten Bundestagswahl 2021 gehen sie dann auch nicht mehr gemeinsam mit der Lehrerin. Nach der U 18-Wahl ging es aber für beide nach der Wahl wieder zurück in die Schule.

MICHA SCHNEIDER