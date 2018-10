Erlanger Schulhöfe sollen mehr begrünt werden

ERLANGEN - Mehr Grün auf Erlanger Schulhöfen. Und reichlich Bäume als willkommene Schattenspender auf Spielplätzen – das macht die Stadt lebensfreundlicher, verhindert städtische Hitzeinseln, filtert Schadstoffe aus der Luft und stärkt nicht zuletzt die biologische Vielfalt bei Tieren und Pflanzen. Kurzum: Die SPD plädiert für eine stärkere Begrünung, wo es nötig erscheint — auch wegen des allgemeinen Klimawandels.

Noch gibt es etliche Schulhöfe mit großen, zuweilen zugepflasterten Flächen. Dort herrsche Handlungsbedarf hinsichtlich einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des städtischen Klimas, hieß es im Umweltausschuss. Foto: Harald Sippel



Dass der "Grundgedanke, etwas Ökologisches zu schaffen, mehr in den Vordergrund rückt", fand jedenfalls Birgit Marenbach von der Grünen Liste durchaus begrüßenswert. Jener SPD-Antrag kam im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss zur Sprache. Und SPD-Rat Philipp Dees resümierte gleich, dass man auf diesem Feld bereits "ordentlich vorankomme". Denn etliche der Außenanlagen oder Teile davon werden bereits im Zuge von laufenden Hochbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Kindergärten neu gestaltet. Dabei wird – neben einer "gesundheits- und bewegungsfördernden Ausstattung" – eben auch auf eine gute Begrünung geachtet.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Erhalt alter Bäume, sofern das irgendwie möglich ist. Zudem werden natürlich auch neue Bäume gepflanzt.

Längst liegt nicht alles im grünen Bereich. Noch gibt es "zahlreiche Schulhöfe" mit großen öden Flächen. Dort herrsche "Handlungsbedarf hinsichtlich einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des städtischen Klimas" — auch durch zusätzliche Baumpflanzungen, wie es hieß. Der Aktionsplan des Grünkonzeptes, an dem diverse Naturschutzorganisationen und Bürger mitgewirkt haben, sieht die "Aufwertung von Schulhöfen" als eine wichtige Maßnahme vor.

Wird ein Spielplatz gänzlich neu gebaut, werden üblicherweise reichlich Bäume gepflanzt. Ältere Spielplätze werden dagegen unter die Lupe genommen und auf zusätzliche Standorte für Bäume untersucht. So passiert auf dem Spielplatz Bonhoefferweg. Dort wurden im Frühjahr 2018 Bäume gepflanzt. Weitere Pflanzungen sind im Bereich Färberhof und bei den Spielplätzen in der Theodor-Heuss-Anlage, Heinrich-Hertz-Straße und am Herbstwiesenweg geplant. Je nach Personalsituation werden diese Außenanlagen Schritt für Schritt mit dem gewünschten Grün versehen.

Dafür votierte die Ausschussrunde einstimmig.

